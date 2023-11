Der Motivationstrainer Jürgen Höller hatte bei seiner Veranstaltung mit dem Namen "Business Secrets" in Schweinfurt Ende Oktober Trigema-Chef Wolfgang Grupp als Gastredner geladen.

Grupp, der die Firma Ende des Jahres an seine Tochter Bonita (34) und seinen Sohn Wolfgang Grupp junior (32) abgeben wird, sprach über eine breite Auswahl an Themen.

Der 81-Jährige redete dabei frei und ohne ständigen Blick aufs Manuskript über die Bedeutung der Familie und die Erziehung der Kinder, eine Verantwortung, die man nicht an Schulen oder Behörden auslagern könne.

Grupp bezog dabei neben gesellschaftlichen und sozialpolitischen Aspekten auch zu unternehmerischen und wirtschaftspolitischen Herausforderung Stellung und erntete dabei aus dem Publikum viel Applaus und immer wieder auch Lacher für seine pointierten und leidenschaftlichen Ausführungen.

Ich dachte, da kommen jetzt so Püppchen und dann kam da so ein Fass! Grupp über Bewerberin

Wie bw24 nun berichtet, äußerte er sich dabei auch auf fragwürdige Weise über eine ehemalige Bewerberin. Grupp schildert dem Publikum, wie er zu Beginn seiner unternehmerischen Tätigkeit eine "Directrice" gesucht und dazu ein Inserat aufgegeben hatte.

Grupp lästert über korpulente Bewerberin als "Fass"

"Ich war ja Junggeselle und alles wunderbar", so Grupp. "Und ich dachte, da kommen jetzt so Püppchen, die sich da vorstellen. Tolle Damen, Mode...". Er sei dann zufällig wegen eines Geschäftstermins in Hamburg gewesen und hatte im Hotel "Vier Jahreszeiten" eingecheckt.

Eine Bewerberin aus dem Raum Hamburg hatte sich zu einem Gespräch angemeldet und er habe den Portier angewiesen, die "junge Dame" dann zu ihm in die Hotel-Lobby zu schicken. Er habe immer wieder zur Tür geschaut "und da kamen junge Damen, die sind aber alle irgendwo anders hingelaufen."

Und dann, so führt der 81-Jährige aus und formt mit seinen Armen einen imaginären dicken Bauch, "kam so ein Fass". Da habe er gedacht: "Na, die kann's nicht sein."

Doch als sich genau diese Frau als besagte Bewerberin vorstellte, sei ihm klargeworden, "dass eine charmante, junge Dame nicht nach Burladingen geht! Die will nach München oder nach Düsseldorf und nicht nach Burladingen!"

Wegen Übergewicht keine Stelle in München?

Doch eine Bewerberin, "die so ein Fass ist und in München keine Stelle kriegt, die kommt", so Grupp. Der Trigema-Chef bezieht dieses Beispiel dann umgehend auch auf männliche Bewerber.

Die würden dann erzählen, sie seien "tolle Einkaufsleiter, tolle Verkaufsleiter - der schickt mir Zeugnisse, wo er überall war". Doch dann, so Grupp weiter, "sagt mir meine Volksschulbildung: Wenn der so gut ist, ja warum sucht der dann bei mir einen Arbeitsplatz und sagt mir, wo er überall top war? Wenn der überall top war und die ihn nicht behalten haben - das kann doch nicht sein!"

Für Grupp sei das ein klarer Fall: "Wenn er dann noch am Schluss nach Burladingen auf die Schwäbische Alb geht, dann kann der nur 'ne super Flasche sein!"

Hier sehen Sie die Rede im Video (Stelle ab Minute 13):

Grupp gilt als einer der profiliertesten und schillerndsten deutschen Mittelständler. Der alleinige Inhaber der Textilfirma Trigema im schwäbischen Burladingen im Zollernalbkreis wurde durch kultige Fernsehspots bekannt. In diesen wirbt ein Schimpanse ‐ zuletzt ein digitalisiertes Tier ‐ für seine T- und Sweatshirts.

Der Textilunternehmer wurde am 4. April 1942 in Burladingen geboren. Nach dem Besuch des Jesuitenkollegs in St. Blasien studierte er Wirtschaftswissenschaften an der Universität Köln, wo er auch promovierte. 1969 übernahm er die 1919 von seinem Großvater gegründete hochverschuldete Firma.

Mit eiserner Hand führt Grupp Trigema aus den roten Zahlen und macht den Betrieb zu Deutschlands größtem T-Shirt und Tennis-Bekleidungs-Hersteller. Der Produktionsumsatz lag im Jahr 2022 bei 127,2 Millionen Euro. Die Zahl der Mitarbeiter bei rund 1160.

Oft kritisierte Grupp den Größenwahn mancher Unternehmer und forderte die persönliche Haftung für alle Bosse. „Wir brauchen wieder Unternehmer mit Verantwortung, Disziplin und Vorbildfunktion.“