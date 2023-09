Die Photovoltaik–Anlage eines Wohnhauses in der Straße „Am Herdle“ ist am Montagnachmittag aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten, das teilt die Polizei mit. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten gegen 15.20 Uhr nach Gauselfingen aus, nachdem eine Zeugin die Flammen bemerkt hatte.

Einsatzkräfte montieren die Anlage ab

Unter dem Einsatz einer Drehleiter konnte der Brand von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Anlage auf dem Dach wurde in der Folge von den Einsatzkräften abmontiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte sich der Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude an sich blieb bewohnbar.