Die Narrenzunft Nautle Burladingen feiert am Samstag, 27. Januar, das 17. Fasnetsspiel nach seiner Wiederbelebung. Zur Aufführung kommt „Der letschte Tag auf’m Gricht“.

Bereits am Morgen ab 9.30 Uhr werden über 200 Akteure in 14 Gruppen mit allen Lumpenkapellen der Stadt durch die Burladinger Straßen ziehen. Die „Hauzeglader“ laden dabei gemeinsam mit den Kassenbuben und Musikanten zum Fasnetsspiel ein. Unter den Kassenbuben befinden sich unter anderem mehrere Landtagsabgeordnete. Ab 14.30 Uhr werden die einzelnen Gruppen an der Fehlaquelle beim Fasnetswagen aufmarschieren und vorgestellt. Um 15 Uhr wird auf dem Wagen unter freiem Himmel das Fasnetsspiel aufgeführt.

Dabei wird Wert auf Tradition gelegt: Frauenrollen werden von Männern gespielt, die übertrieben falschen Bärte, das Klappern der Holzkisten der Kassenbuben, die Kränze der Fasnetsspieler und vieles mehr. Nach dem Fasnetsspiel wird die Hauzegscheke in Form von Eier und Speck kostenlos an die Besucher ausgegeben. Schon im vorletzten und letzten Jahrhundert waren die sogenannten Fasnetsspiele eine Besonderheit. Vom Wagen herab wird Theater gespielt. Die Narrenzunft Nautle Burladingen belebte im Jahr 2006 das traditionelle Fasnetsspiel nach althergebrachten Brauchtümern wieder, um der Burladinger Straßenfasnet ein kleines Stück ihres alten Gesichtes wieder zu geben.