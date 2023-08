Franz–Josef Heinzelmann aus Burladingen–Stetten braucht Hilfe — und das von möglichst vielen Menschen. Der 64–jährige Familienvater zweier erwachsener Kinder ist an Leukämie erkrankt. Eine Stammzellenspende ist seine einzige Überlebenschance. Eine Typisierungsaktion ist bereits organisiert.

Diagnose war ein Schock

Franz–Josef Heinzelmann aus Stetten unter Holstein, im weiten Umfeld besser bekannt als „Franzl“, war zur turnusmäßig anstehenden Routineuntersuchung beim Hausarzt. Ohne Beschwerden oder Symptome unterzog er sich dem Check, bei dem auch die Blutwerte überprüft werden. Doch die vermeintliche Routine entpuppte sich als Schock mit der Diagnose: Leukämie in seiner aggressivsten Form.

Freund möchte der Familie helfen

Das hat der ganzen Familie zunächst den Boden unter den Füßen weggezogen. Und zeitgleich setzte eine Welle der Hilfsbereitschaft ein. Nico Bayer ist seit der Kindergartenzeit ein enger Freund von Sohn David Heinzelmann. Als er die erschütternde Nachricht von der Erkrankung erfuhr, war ihm sofort klar, dass er der Familie helfen möchte.

Eine Typisierungsaktion zusammen mit der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) soll für Franz initiiert werden. Seine Mitgliedschaft beim Deutschen Roten Kreuz kommt ihm dabei zugute, da er auf den Erfahrungsschatz eines weiteren Freundes aus einer früheren Typisierungsaktion zurück greifen konnte.

Die Zeit ist knapp

Jeder neue Stammzellenspender erhöht die Chance eines „Matchs“ (Übereinstimmung der Gewebemerkmale). Je mehr Menschen sich also registrieren lassen, umso höher steigt die Chance, einen passenden Spender zu finden — und die Zeit drängt.

Zusammen mit David Heinzelmann startete Nico Bayer die umfangreichen Vorbereitungsarbeiten. Die Hilfsbereitschaft im ganzen Umfeld ist groß, denn „Franzl“ ist in vielen Vereinen engagiert und aktiv und allgemein ein überaus gern gesehener und beliebter Mitmensch — weit über Stetten hinaus.

Typisierung findet am 10. September statt

Musikverein, Narrenverein, Sportverein, Ortsverwaltung, Freunde und Familie: Alle haben ihre Hilfe angeboten und unterstützen tatkräftig. So steht nun der Termin der Typisierung mit der DKMS am Sonntag, 10. September, von 11 bis 15 Uhr im Bürgerhaus in Hörschwag. Die Registrierung in die Stammzellenspenderdatei geht ganz einfach mittels einer Speichelprobe, potenzielle Spender sind alle Personen zwischen 18 und 55 Jahren. Die Typisierung ist gebührenfrei. Wer sich jedoch an den Analysekosten von 40 Euro pro Typisierung beteiligen möchte, kann gerne eine Spende vor Ort tätigen oder auf das unten genannte Spendenkonto überweisen.

Jede Spende ist eine große Hilfe für Franz Heinzelmann und für alle, an Leukämie erkrankte Menschen. Das Hörschwager Bürgerhaus wird an dem Tag auch mit Kaffee, Kuchen und Gegrilltem bewirtet, auch dieser Erlös kommt der DKMS zugute.

Die Typisierungsaktion für Franzl ist am Sonntag, 10. September im Bürgerhaus, Dorfstraße 10, 72393 Hörschwag. Spendenkonto für Franz-Josef Heinzelmann: DKMS Verwendungszweck Franzl/F JN001. Ktnr.: DE28700400608987000554