BUND: Ohne Mobilitätswende Klimaziele nicht zu erreichen

Stefan Flaig, stellv. BUND-Landesvorsitzender, machte in seinem Vortrag „Wege zur nachhaltigen Mobilität“ unmissverständlich klar, dass ohne eine drastische Reduktion des motorisierten Individualverkehrs die Einhaltung der Klimaziele in weite Ferne rückt. Dies gelte vor allem auch für Baden-Württemberg, wo der Verkehr einen Anteil von 33 Prozent (2020) an den gesamten CO₂ -Emissionen hat und diese seit 1990 sogar noch angestiegen sind.

In der Studie „Mobiles Baden-Württemberg“ von 2017 wird deutlich, dass bei einem bloßen Umstieg auf Elektromobilität die Klimaziele, die ja dem Lebensschutz künftiger Generationen dienen, immer noch klar verfehlt werden. Selbst bei 100% Elektromobilität müsse die Verkehrsleistung (gefahrene Kilometer) um ca. 70 Prozent reduziert werden, die Zahl der Fahrzeuge auf ein Sechstel sinken. Dann brauche man in der Regel auch keinen Straßenneubau mehr, auch keine neue dreispurige Trasse B311/B313 zwischen Mengen und Meßkirch. Mehr Straßenfläche induziere ohnehin mehr Verkehr.

Als erste zielführende Maßnahmen neben einer Erhöhung der Attraktivität des öffentlichen Verkehrs nannte er mehr Verkehrsgerechtigkeit (Gleichberechtigung für den Rad- und Fußverkehr gegenüber dem motorisierten Individualverkehr ), die Förderung von Mitfahrer-Apps und die Reduktion von Parkraum.

Der Referent räumte ein, dass dies vielen Menschen heute noch völlig utopisch erscheine. Aber entweder geben wir die Klimaschutzziele (z.B. den Vertrag von Paris ) auf und ignorieren nationale Gesetze. Dann sollten wir das auch öffentlich sagen (politische Ehrlichkeit). Oder wir müssen sofort wirksame Maßnahmen zur Reduktion des motorisierten Individualverkehrs kommunizieren und umsetzen. Die Kommunen spielten hier eine tragende Rolle.