Bürgerkaffee ist ein beliebter Treffpunkt für Senioren in Neufra

Schon seit fast 20 Jahren ist das Bürgerkaffee direkt neben dem Rathaus im Neufraer Oberdorf zu einem beliebten Treffpunkt für Seniorinnen und Senioren aus Neufra sowie der ganzen Umgebung geworden.

Die Kantine der ehemaligen Textilfirma Kanz hat nach dem Verkauf des Gebäudes an die Gemeinde als Speiseraum für Mitarbeiter längst ausgedient und wird, wie Bürgermeister Reinhard Traub erklärt, von Vereinen oder auch von Privatpersonen gerne für Versammlungen oder Feiern genutzt.

Am Mittwochnachmittag allerdings ist der gemütliche Raum im Stil einer Landgaststätte aus den 1970er Jahren zwischen 14 und 17 Uhr für die Senioren reserviert, die nicht nur aus Neufra, sondern auch aus den umliegenden Ortschaften aus dem Fehla- und Killertal oder auch aus Hettingen und Bitz kommen.

Nicht wenige nutzen dabei die Anbindung Neufras an die Hohenzollerische Landesbahn oder kommen, sofern das Wetter passt, nach einer Wanderung zum beliebten Seniorentreff.

Für die Verköstigung der Gäste mit Kaffee, leckeren Kuchen sowie verschiedenen Getränken sorgen ehrenamtlich schon seit vielen Jahren Susanne Herre und Melanie Türk.

Bürgermeister Traub, der, sofern es seine Zeit erlaubt, auch mal gerne für einen Kaffee aus seiner Amtsstube ein Stockwerk tiefer zu einem Schwätzle bei den Senioren vorbeischaut, ist begeistert, dass das Neufraer Bürgerkaffee bei vielen Senioren fest im Terminkalender verankert einen derartigen Anklang auch über die Gemeindegrenzen hinaus gefunden hat.

An den Tischen werden Neuigkeiten ausgetauscht, alte und neue Geschichten erzählt, mitunter auch mal gesungen und in gemütlichen Runden viel gelacht. Legendär ist auch die an dieser Stelle gefeierte Senioren-Fasnet, bei der im Bürgerkaffee, wie Bürgermeister Traub bestätigt, mit Beiträgen aus der gesamten Region jedes Jahr eine tolle närrische Party gefeiert werde.