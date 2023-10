Brunnenbergchor unterwegs im Südschwarzwald

Wieder mal verschlug es den Brunnenbergchor ins Badische, bei schönem Wetter in den Südschwarzwald. Leider war die Sängertruppe unter anderem aus gesundheitlichen Gründen stark dezimiert; außerdem wurde der traditionelle Ausflug auf zwei Tage verkürzt. Chormitglied Ludwig Zirlewagen hatte ein interessantes Programm mit Kultur und Genuss zusammengestellt. Er achtete wohlwollend darauf, dass die Wege bei den Ausflugszielen wegen des „jugendlichen“ Alters der Sänger möglichst kurz waren. Zwei Chormitglieder stellten sich als Busfahrer zur Verfügung.

Nach einem Zwischenhalt bei der „Schattenmühle“ in der Wutachschlucht erreichte man zur Mittagspause das „Klostermeisterhaus“ in St. Blasien. Nach der Stärkung besichtigten die Sänger den Dom, eine beeindruckende Kuppelkirche der ehemaligen Benediktinerabtei und die Klosteranlage. Anwesende Besucher freuten sich über die vom Chor gesungenen Marienlieder. Bevor man in Heitersheim im „Löwen“ die Quartiere bezog, besichtigten die Sänger in Sulzburg eine der ältesten Kirchen Deutschlands, die frühromanische Klosterkirche Sankt Cyriak. Sie wurde 993 von Graf Birchtilo erbaut und wird heute als evangelische Gemeindekirche genutzt. Der gemütliche Abend mit Essen, Wein und Gesang entschädigte die Sänger für die tagsüber erfahrenen „Strapazen“.

Mehr oder weniger ausgeschlafen erreichten die Teilnehmer am nächsten Morgen Freiburg. Im Augustiner Museum wurde die Ausstellung „Die Erfindung des Schwarzwalds“ besichtigt. Hier konnte man das Wirken des Malers Wilhelm Hasemann(1850‐1913) erfahren, der sich in dieser Region als gebürtiger Sachse so wohlfühlte, dass er mit seinem Schwager Kurt Liebich in Gutach eine Malerkolonie gründete. Mit seinen Gemälden, Illustrationen und Postkarten prägt der Bollenhut noch heute das Bild des Schwarzwalds, obwohl dieser Hut nur in drei Gemeinden getragen wird: Kirnbach, Reichenbach und Gutach. Über Riedböhringen erreichte der Chor anschließend in Zollhaus-Weizen den Bahnhof der „Sauschwänzlebahn“. Die gemütliche Fahrt mit Dampflokomotive durch die herrliche Landschaft des Südschwarzwalds, über mehrere Viadukte, begeisterte alle. Nach dem Abschluss im „Adler“ in Heudorf fand der Chor sicher nach Hause.