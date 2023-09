Brot ‐ Nahrung für Leib und Seele

Bei strahlendem Sonnenschein eröffnete die Pfarrgemeinde St. Fidelis ihr Herbstfest mit einem Open Air Gottesdienst. Im Mittelpunkt stand das Evangelium von der „wundersamen Brotvermehrung“. Die Kinder des Familienzentrums spielten die Geschichte „Brot und Fische für 5000“ mit Stabpuppen. Pfarrer Ekkehard Baumgartner und Gemeindeteammitglied Mathias Trost schafften in ihrer Dialogpredigt auf verständliche und zum Teil heitere Weise einen Transfer zur Kirche vor Ort und zur Kirchenentwicklung 2030. Passend zum Motto des Herbstfestes stellte das Familienzentrum sein neues Projekt vor: Ein Backhaus wird direkt hinter der Kirche gebaut und soll zum Bindeglied zwischen Familienzentrum, Wohngebiet und Pfarrgemeinde werden. Es soll Begegnung schaffen ‐ als Brot für Leib und Seele. Für das leibliche Wohl sorgte beim Herbstfest ein Team von ehrenamtlichen Helfern rund um Christine Schmid und Arthur Demmer. Das Kaffeeteam wartete mit einer Vielzahl an leckeren gespendeten Kuchen auf. Und für die Kinder boten die Ministranten Waffeln und Kinderschminken an und betreuten die Hüpfburg.

Im Mittelpunkt des Nachmittags stand das Konzert des christlichen Liedermachers Jörg Sollbach in der Fideliskirche. Für die Mitarbeitenden der Abenteuerkirche gab es im Vorfeld einen VIP-Empfang mit einer Pippi-Langstrumpf-Torte. Liedermacher Sollbach vermittelte in seinem Programm „Hey, wir sind stark“ die Botschaft, dass Gott uns viele Begabungen geschenkt habe und wir mit ihm an unserer Seite stark durchs Leben gehen können. Zusammen mit seiner Handpuppe Fridolin gelang es ihm, die Kinder und ihre Familien in kurzer Zeit zum Mitmachen zu bewegen. Den Kirchenraum erfüllte ein fröhliches, buntes und kurzweiliges Treiben.

So wurde beim Herbstfest in St. Fidelis auf verschiedene Weise erlebbar, dass Brot Sinnbild für vieles ist, was wir im Leben brauchen und dass Teilen Freude macht.