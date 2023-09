Bronze für Gerd Miller, Jannik Arnold und Karin Heinzler

Vom 8. bis 10. September wurde die deutsche Meisterschaft im Sommerbiathlon in St. Andreasberg im Harz ausgetragen. Vom Schützenverein Wolfartsweiler waren drei Athleten am Start und bestritten damit ihre letzten Biathlonwettkämpfe in dieser Saison.

Am Freitag standen die Staffelwettkämpfe über 7,2 Kilometer auf dem Programm. Eine Mannschaft besteht aus drei Athleten. Jannik Arnold startete zusammen mit Nicolas Feurich (SGi Holzmaden) und Dominik Evseev (SV Farndau) in der Jugendklasse, Gerd Miller startete zusammen mit Manuel Brendle und Zhangjun Chow (beide Freischütz Empfingen) in der Herren II Klasse und Karin Heinzler startete zusammen mit Romy Linhart (SV Bondorf) und Anja Fischer (SGi Ennetach) in der Damen I Klasse für Württemberg. Alle drei Biathleten aus Wolfartsweiler schafften es aufs Podest und holten sich mit ihren Staffelpartnern aus Württemberg jeweils die bronzene Medaille.

Am Samstag ging Gerd Miller im Massenstart über sechs Kilometer ins Rennen. Durch vier nahezu perfekte Schießeinlagen sicherte er sich Platz sechs. Jannik Arnold kämpfte im Sprint über drei Kilometer um die vorderen Platzierungen. Mit jeweils einem Schießfehler reichte es ihm schlussendlich auf einen super vierten Platz.

Am Sonntag erreichte Jannik Arnold im Massenstart über vier Kilometer den achten Platz. Gerd Miller verpasste im Sprintrennen über vier Kilometer ganz knapp das Podest, am Ende war es ohne einen Schießfehler ein hervorragender Platz fünf für ihn. Karin Heinzler hatte Probleme im Schießstand und wurde im Sprintrennen über drei Kilometer 15.