„Braunenweiler Soldaten im Ersten und Zweiten Weltkrieg“ ist der Titel eines Buches, das am Freitag, 6. Oktober, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Braunenweiler präsentiert wird.. Unter dem Generalmotto „Wider das Vergessen“ hat ein Autorenteam um Bernhard Wetzel zwei Buchbände mit jeweils mehr als 300 Seiten über die Braunenweiler Soldaten der beiden Weltkriege ausgearbeitet, als inhaltliche Ergänzung zur 2015 erschienen Dorfchronik. Herausgeber ist wieder der „Förderverein Braunenweiler zur Erhaltung von Gemeindeeinrichtungen“.

In den Büchern stehen, wie es in der Pressemitteilung heißt, die Soldatenbiografien von insgesamt 278 Männern und einer Frau mit persönlichem Bezug zur früheren Gemeinde Braunenweiler, je nach verfügbarem Daten- und Fotomaterial mehr oder weniger ausführlich. Mitautorin ist die ebenfalls aus Braunenweiler stammende Apothekerin Angelika Tittjung. geborene Fetscher.

Wolfgang Schneiderhan, Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, würdigt die Ausarbeitung in einem persönlichen Grußwort und wird auch die Buchvorstellung am 6. Oktober mit einer Ansprache eröffnen.

Um das Interesse am Buch vorab einschätzen und die Buchauflage entsprechend planen zu können, lädt der Förderverein zusammen mit den Autoren zu einer Buchvorstellung ein: Am Freitag, 6. Oktober, im Dorfgemeinschaftshaus Braunenweiler (in der Renhardsweiler Straße neben der Kirche) zur Präsentation des Buches ein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Es sind auch jetzt vorab schon Vorbestellungen möglich, telefonisch über 07581/ 8683 (Wolfgang Unmuth vom Förderverein) oder 07581/2124 (Bernhard Wetzel) oder über die E-Mail-Adressen [email protected] oder [email protected].

Ein Buch kostet 37 Euro. Bei Bestellungen bis einschließlich 6. Oktober gilt ein ermäßigter Subskriptionspreis von 35 Euro.