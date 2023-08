Braunenweiler

Backfest -Backfreunde Braunenweiler laden ein

Braunenweiler / Lesedauer: 2 min

Freude beim Backen haben die Backfreunde. (Foto: Backfreunde )

Die Backfreunde Braunenweiler stehen bereits in den Startlöchern, damit am Sonntag, 24. September, endlich wieder das Backfest in der Bürgerhalle in Braunenweiler stattfinden kann.

Veröffentlicht: 18.08.2023, 10:17 Von: sz