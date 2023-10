„Botschafterinnen“ des Hohenzollern-Gymnasiums in Italien

Seit mehreren Jahren ist das HZG Sigmaringen erfolgreich an einem internationalen Theaterprojekt beteiligt, das durch das Programm „Erasmus+“ aus EU-Mitteln finanziert wird. Als Höhepunkt dieses Projekts wird im April 2024 in Frankreich beim Waisenhaus von Izieu (in der Nähe von Lyon) eine große Gedenkfeier zum 80. Jahrestag der Verschleppung der Kinder von Izieu stattfinden. Am 6. April 1944 wurden 44 jüdische Waisenkinder auf Befehl des Lyoner Gestapo-Chefs Klaus Barbie nach Auschwitz deportiert. Keines hat überlebt.

Zur Erinnerung an die Opfer werden alle am Erasmusprojekt teilnehmenden Gruppen aus ganz Europa eine große Performance mit mindestens 80 Jugendlichen gestalten. Koordiniert wird das Projekt durch das Theater Procédé Zèbre aus Vichy (Frankreich) unter Leitung des Regisseurs Fabrice Dubusset. Zur Vorbereitung der Performance waren Aylin Fölker und Xenia Müller von der Erasmus-Gruppe des HZG in Begleitung von Lehrerin Stefanie Bisinger einige Tage in Oulx (Piemont/Italien) am Liceo Des Ambrois zu Gast. Mit dabei als „Botschafter“ ihres Landes waren Schülerinnen und Schüler aus Rumänien, Bosnien, Italien, Österreich, Frankreich und Deutschland. In dieser internationalen Gruppe wurde im Theateratelier der Gastschule mit Regisseur Fabrice Debusset an der Performance gearbeitet, phasenweise unterstützt von der Theatergruppe des Liceo Des Ambrois. Die Arbeit war sehr intensiv. Es zeigte sich, dass unterschiedliche Sprachen kein Hindernis darstellen, wenn ein gemeinsames Thema verbindet und dass sehr schnell Freundschaften auch über Grenzen hinweg entstehen können. Die Weichen für Izieu sind gestellt, alle freuen sich auf das große Ereignis.