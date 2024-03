Schicksalshafte Nacht vor achtzig Jahren

Am vergangenen Freitag jährte sich zum achtzigsten Mal der Absturz eines Lancester Bombers der Royal Air Force, bei der Bolstern nur knapp einer Katastrophe entging. Insbesondere vier Männern ist es zu verdanken, dass dieses Kriegsereignis nicht in Vergessenheit geriet und aus der kriegerischen Auseinandersetzung eine freundschaftliche Bande entstanden ist.

Zuallererst der damalige Pfarrer Schraivogel, der sich über den Hass des Krieges und den Doktrin der damals Herrschenden hinwegsetzte und die sieben jungen Briten auf dem Bolsterner Friedhof beerdigte. Im Juli 1948 wurden dann die sterblichen Überreste auf den englischen Soldatenfriedhof Dürnbach bei München überführt. Gesicht und Namen gab der medienbekannte Leiter der Vermisstenforschung Uwe Benkel durch intensive Recherchen den bis dahin sieben unbekannten Soldaten. Robert McEneaney, ein Nachfahre des damaligen 22-jährigen Navigators Terenc McEneaney, und Ortsvorsteher Anton Störk nahmen Kontakt auf, um einen ersten Besuch zu organisieren. Nun zum vierten Mal kam eine 13-köpfige Gruppe Angehöriger aus England, um den Opfern zu gedenken, aber auch um dem verstorbenen Mitinitiator Anton Störk die letzte Ehre zu erweisen.

So war beim von Pfarrer Shinto Kattoor und dem mitangereisten Pfarrer John zelebrierten Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Gallus neben den Fotos der sieben Briten auch das Foto von Anton Störk aufgestellt. Die beiden Geistlichen stellten in ihren Predigten den Leitgedanken des Tagesevangeliums „Dass Gott ein Gott des Lebens und nicht ein Gott des Todes ist“ in den Kontext zum Grund des Zusammenkommens.

Ortsvorsteher Bernhard Tyborski zitierte bei seiner Begrüßung den Präsidenten des Volksbunds Deutscher Kriegsgräberfürsorge Wolfgang Schneiderhan der vor zehn Jahren das Treffen als „Pilgerfahrt der Erinnerung und Versöhnung“ bezeichnete. „Lasst uns diesen Gottesdienst gemeinsam feiern und daran erinnern, dass Kriege und Verfolgung in jeglicher Form keine Lösung sind. Wer das verhindern will, muss diesen Pfad blockieren und einen anderen anlegen, der zu Versöhnung und Verständnis, zur gegenseitigen Akzeptanz und dem Respekt voreinander führt“ war seine Ansage, die aktueller denn je ist.

Robert McEneaney würdigte als Sprecher der Angehörigen das damalige Zeichen großer Menschlichkeit, als die Bürger von Bolstern, angeführt von ihrem Pfarrer, die Toten auf dem Friedhof bestatteten und für die Pflege des Grabes bis zur Umbettung sorgten. Sein besonderer Dank galt dem verstorbenen Ortsvorsteher und Motor der Gedenkstätte und der entstandenen Freundschaft Anton Störk. „Anton Störk hat uns die Hand zur Freundschaft gereicht und geholfen, die Lücken der Erinnerung jener schicksalshaften Nacht vor achtzig Jahren zu füllen. Wir danken ihm auch, dass die Gedenkstätte für unsere Verwandten errichtet wurde“. Als Zeichen des Danks über den Tod hinaus übergab er seiner Frau Ingrid, ein Kristallkreuz von der irischen Glasmanufaktur in Waterford, die Geburtsstadt eines der Absturzopfer.

„Viele Menschen fragen sich, warum sollen wir an Volkstrauertagen und an solchen Tagen wie heute an eine Zeit zurückdenken, die schon viele Jahre zurückliegt“ war die Eingangsfrage von Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller. „Die Erinnerung an dieses Sterben sollte den Menschen bewusst werden lassen, dass Freiheit nicht selbstverständlich ist. Umso mehr ehrt uns der heutige Tag und die Geste der Versöhnung. Diese aus dem Leid entstandene Freundschaft ist Brücken bauen über Nationen und Generationen hinweg, die gerade in der heutigen Zeit, wo wieder der Ungeist der Unvernunft um sich greift, Bedeutung hat und deswegen auch nach achtzig Jahren mehr als wichtig ist“, so der Bürgermeister. Mit dem Besuch an der letzten Ruhestätte von Anton Störk und dem Gang zum am Sießener Fußweg gelegenen Gedenkstein endete die beeindruckende Gedenkfeier im Zeichen des friedvollen Miteinanders über Grenzen hinweg. Für die passende musikalische Umrahmung sorgte das Gesangsduo Ulrike Keßler und Bernadette Menner sowie ein Quintett der Wolfartsweiler Musikanten. Beim anschließenden Stehempfang dankten die Gäste für die Gastfreundschaft und versprachen: Wir kommen in fünf Jahren wieder.