Die Saison ist gerade mal sechs Wochen alt, da gibt es schon zwei Umbesetzungen auf den Trainerposten der Kreisliga A 2. Neben dem FV Bad Saulgau ‐ dort trat Reinhold Bloching am vergangenen Wochenende zurück ‐ ist auch die SGM SV Bolstern/SV Hochberg auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter.

Nachfolger schon gegen Braunenweiler

Doch wenn an diesem Freitagabend die Partie gegen den SV Braunenweiler auf dem Sportgelände in Hochberg beginnt ‐ könnte die Lücke bereits geschlossen sein. „Wir sind mit einem Trainer in Gesprächen. Er hat sich aber Bedenkzeit bis zum Wochenende erbeten. Aber es könnte gut sein, dass ‐ gibt er sein Okay ‐ er bereits am Freitagabend gegen den SV Braunenweiler am Spielfeldrand steht“, sagt Peter Lehleiter, Abteilungsleiter des SV Bolstern.

Kein Draht zur Mannschaft

Der bisherige Trainer, Jürgen Ruider, trat vor dem vergangenen Spieltag zurück, am vergangenen Wochenende sprang Bence Bakos ein. „Leider hat Jürgen keinen Draht zur Mannschaft gefunden. Es tut mir sehr leid um Jürgen, er kam ja hierher, weil ich ihn geholt habe. Er ist ein toller Mensch und ein absoluter Experte“, sagt Lehleiter über den ehemaligen Landesligaspieler. „Der heutigen Generation Spieler ist es, glaube ich, am liebsten, wenn sie einen Trainer hat, der nach dem Spiel noch möglichst lange mit ihr feiert“, sagt Lehleiter. Das sei Ruider nun mal nicht.

Trennung im Guten, Ruider lobt Einzelspieler

Jürgen Ruider bestätigte im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, dass er von sich aus zurückgetreten sei, wollte aber zu den Gründen nichts sagen. „Ich werde in diesem Jahr 60 und in den unteren Ligen ist es eben ein bisschen schwierig“, deutete er aber an. Das ist eine Mannschaft mit sehr guten Einzelspielern. Ich will zu den Gründen aus meiner Sicht nichts sagen. Wir haben uns im Guten getrennt.“

Bilanz ist nicht so schlecht

Die sportliche Bilanz liest sich bislang nicht so schlecht. Mittelfeldrang neun, sieben Punkte, zwei Siege, ein Remis, vor der Partie gegen den SV Braunenweiler. „Die Atmosphäre in der Mannschaft passt, die Spieler der beiden Vereine wachsen zusammen. Da stimmt es“, sagt Lehleiter. Gleichzeitig appelliert Lehleiter an das Umfeld, die Zuschauer. „Manchen merkst du an, dass sie zu viel Bundesliga schauen. Wir sind hier nur in der Kreisliga A, wir sind keine Profis.“