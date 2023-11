Anton Störk ist am vergangenen Dienstag, 21. November, im Alter von 69 Jahren überraschend nach einem Herzversagen gestorben. Störk war 23 Jahre lang Ortsvorsteher von Bolstern. Seinem Heimatort ist er bis zu seinem Tode treu geblieben. Anton Störk hinterlässt seine Frau Ingrid und seine erwachsenen Kinder Sabrina und Matthias.

Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die traurige Nachricht vom Tod des Ortsvorstehers, der in Bolstern geschätzt und beliebt war. Am Volkstrauertag am vergangenen Sonntag hielt er noch eine Gedenkrede, um am Ehrenmal für die Kriegsopfer einen Kranz niederzulegen. „Dies war nach über 20 Jahren als Ortsvorsteher meine letzte Rede“, sagte Störk, der bei der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 nicht mehr kandidieren wollte. Niemand im Ort konnte ahnen, dass Störks Lebensuhr 48 Stunden später ablaufen sollte.

Neben den allgemeinen Aufgaben als Ortsvorsteher setzte er mit der Neugestaltung des Dorfplatzes ein Zeichen. Störk war auch einer der Mitinitiatoren der Bürgerinitiative „Bolstern im Aufbruch ‐ Zukunft gemeinsam gestalten“. Und er war die treibende Kraft eines Gedenksteins für sieben Absturzopfer eines Lancester Bombers des 49. Geschwaders der Royal Air Force im März 1944.

Hauptberuflich bei der Post

Nach der Schule startete er seine Berufslaufbahn bei der Post, der er bis zur Pensionierung als Zusteller treu geblieben war. Neben Beruf und Familie galt seine Liebe dem Fußballsport und dem SV Bolstern, bei dem er als Jugendspieler aktiv und lange Zeit Jugendleiter war.

Seine Frau Ingrid und er sorgten seit Jahrzehnten dafür, dass die Mannschaften von der Jugend bis zu aktiven Mannschaft immer in sauberen Trikots auflaufen konnten.

„Mich erschüttert der plötzliche Tod von Anton Störk nicht nur als Vorsitzender des SV Bolstern, sondern vor allem auch als Nachbar“, sagt Benjamin Heinzle.

Der SV Bolstern ‐ so Heinzle ‐ verliere mit Anton Störk nicht nur einen Menschen, dem der SV Bolstern am Herzen lag, sondern einen Menschen, der wegen seiner ruhigen und ausgeglichenen Art und seiner Hilfsbereitschaft geschätzt war.

Ehrennadel des Gemeinderats

Störk wurde er erstmals im November 1999 in den Ortschaftsrat Bolstern gewählt, ehe er bereits im Januar 2000 das Amt des Ortsvorstehers übernahm.

Für seine 20-jährige kommunalpolitische Tätigkeit wurde Anton Störk im Juli 2019 mit der Ehrennadel des Gemeindetags und des Städtetags ausgezeichnet. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 23. November, gibt es eine Gedenkminute für den Verstorbenen.