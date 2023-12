Das mittlerweile sehr populäre „Weihnachtsdorf Wagenhart“ zugunsten der Saulgauer „BUKI-Hilfe“ findet in diesem Jahr zum sechsten Mal im Kieswerk Wagenhart, Werk I Bolstern statt. Dort wo sonst große Kiestransporter und schweres Gerät für den Kiesabbau das Sagen haben, wird am dritten Adventssonntag, 17. Dezember, für einen Tag ein außergewöhnliches Ambiente im rund um von Wald umgebenen Betriebsgelände an der Heratskircher Straße geschaffen.

Neu ist in diesem Jahr der am Freitag, 15. Dezember, vor dem Weihnachtsdorf ab 17 Uhr stattfindende „After-Work Glühwein“. Angelehnt an Apres-Ski wird es eine große Schirmbar geben und natürlich Glühwein bester Qualität und Feines vom Grill und manch anderes. Wie schon bei „Bad Saulgau leuchtet“ wird „Michael, der Feuerfuchs“ mit seiner Feuershow um 19 Uhr ein buntes Spektakel präsentieren. „Für alle, die in netter Runde gemütlich in das Wochenende starten wollen, eine gute Gelegenheit, dies einmal ganz anders zu tun“ sagt Dominik Pohl von der Geschäftsführung. „Im letzten Jahr waren es über 6000 Besucher. Wir sind damit mittlerweile einer der großen Weihnachtsmärkte der Region und ganz sicher der Markt mit dem ungewöhnlichsten Ambiente. So ist es auch kein Wunder, dass auch der Zuspruch bei den Ausstellern und Akteuren groß ist. Alle bisherigen Mitwirkende sind wieder dabei und weitere kommen dazu, so dass über 40 Marktbeschicker da sein werden“ so die beiden ob der Resonanz zufriedenen Initiatoren Jürgen Bechinger und Dominik Pohl.

Die Besucher erwartet wieder ein breites Angebot, das vom Glühweinstand bis zum Dennete- und Crepestand, vom Christbaum zum Cappucino, vom Obst zu Obstbränden, von der Wild- zur Lammwurst bis hin zur Holzdeko reicht. Sofern das Wetter mitspielt wieder mit dabei: die Bodensee-Helikopter, die für einen Rundflug gebucht werden können. Auch wer noch einen Christbaum sucht, wird dort fündig. Ebenfalls wieder mit dabei sind die Alpakas und eine Falknerei. Für die weihnachtliche Musik sorgt der Musikverein Hosskirch. Im Rahmenprogramm gibt es um 12 Uhr die Adventsgedanken von Pfarrer Norbert Höfer und um 13 Uhr sowie 14 Uhr die Vorträge der BUKI-Hilfe über „15 Jahre BuKi in Cidreag,“ von Buki-Gründer Stefan Zell und „Kies und Sand aus Oberschwaben“ von Geschäftsführer Dominik Pohl. Auch für die kleinen Besucher ist allerhand dabei. Zum Beispiel eine Runde mit einem der großen Radlader und Kutschenfahrten oder der Besuch des Nikolauses. Das Weihnachtsdorf öffnet am dritten Advent um 11 Uhr und schließt um 17 Uhr.

Informationen