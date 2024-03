Gedenkfeier in Bolstern

Am kommenden Freitag jährt sich zum achtzigsten Mal die Nacht, in der Bolstern um Haaresbreite einer Katastrophe entging. Auf freiem Feld, am Fußweg von Bolstern nach Sießen stürzte ein Lancester Bomber der Royal Air Force ab. Alle sieben Besatzungsmitglieder fanden dabei den Tod. Diese Tragödie ist der Anlass einer Gedenkfeier am Sonntag, 17. März, zu der auch 13 Angehörige aus England nach Bolstern kommen.

Um 9.30 Uhr ist in der St. Galluskirche ein Gottesdienst, der von Pfarrer Shinto Kattoor und dem mitangereisten Pfarrer John von der St. Gregory the Great-Pfarrkirche in London zelebriert wird. Die Worte des Gedenkens, auch an den Mitinitiator dieses Kontakts, den kürzlich verstorbenen Ortsvorstehers Anton Störk, sprechen Ortsvorsteher Bernhard Tyborski und Robert McEneaney.

Danach geht es zu Fuß auf dem Sießener Fußweg zu der Stelle, an der die Stadt einen Gedenkstein mit der in England gegossenen Bronzetafel mit den Namen der Besatzungsmitglieder aufgestellt hat. Dort wird Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller seine Gedenkrede halten. Ein Quintett der Wolfartsweiler Musikanten umrahmt diese Feier. Im Anschluss daran sind alle Teilnehmer zu einem Stehempfang in den Pfarrsaal eingeladen, wo die Möglichkeit der Gespräche mit den englischen Gästen besteht.