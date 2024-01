Bolsterns Wetterbeobachter geht in den Ruhestand

Eine langjährige Ära in Sachen Wetterbeobachtung ging in Bolstern zum Jahreswechsel zu Ende. Dies war der Anlass für Michael Gutwein und Thomas Dörr von der Leitung der Regionalen Messnetzgruppe des Deutschen Wetterdienstes, den bisherigen Wetterbeobachter Dieter Niederer zu verabschieden und seinen Nachfolger Gerhard Trautmann in die Aufgabe einzuführen.

Die Wetterbeobachtungsstelle Bolstern beziehungsweise Bachhaupten ist so alt, wie der Deutsche Wetterdienst selbst. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) wurde 1952 gegründet und ist der meteorologische Dienst der Bundesrepublik Deutschland. Seine Hauptaufgabe ist es, vor wetterbedingten Gefahren zu warnen sowie das Klima in Deutschland zu überwachen, zu dokumentieren und seine Veränderungen zu bewerten.

Neben der Zentrale in Offenbach betreibt der DWD das weltweit dichteste und größte meteorologische Messnetz mit Wetterwarten, darunter 16 Flugwetterwarten und 131 hauptamtliche Wetterstationen sowie ein Messnetz von bundesweit 1800 Stationen. Davon stehen 245 in Baden-Württemberg, die von ehrenamtlichen Wetterbeobachtern betreut werden. Eine davon wurde bereits 1951 im damaligen Forsthaus in Bachhaupten von Förster Hugo Blaser eingerichtet.

1964 übernahm sein Nachfolger Dieter Niederer diese Aufgabe. Mit dem Umzug kam 1968 die Wetterstation ebenfalls nach Bolstern. In den nun beinahe 60 Jahren hieß es für Dieter Niederer über 22.000 Mal morgens pünktlich um 6.50 Uhr die Niederschlagsmengen, die Temperaturen und im Winter die Schneedecken akribisch festzustellen und diese im Wettertagebuch zu dokumentieren. Diese Daten gingen dann monatlich per Post nach Stuttgart.

Bis 2012 zeichnete er auch noch den Wetterverlauf auf. Dies umfasste den Verlauf von Gewittern und Hagelschauern ebenso wie das winterlichen Schneetreiben. Diese Beobachtungen werden mittlerweile von den Wettersatelliten übernommen.

Wie wichtig diese flächendeckende Niederschlagsmessungen sind, zeigte der langjährige Leiter der Regionalen Messnetzgruppe des DWD Michael Gutwein bei seiner Laudatio auf die vorbildliche beinahe 60-jährige ehrenamtliche Tätigkeit auf. Dieter Nieder war damit der dienstälteste Wetterbeobachter Baden-Württembergs. Für den nationalen Wetterdienst seien Bürger wie Dieter Niederer, die mit Spaß am Wetter, Liebe zur Natur, einer guten Beobachtungsgabe jahrzehntelang das Wetter in ihrer Region überwachen, unerlässlich.

Bei einem langjährigen Mittel von 844 Millimeter Jahresniederschlagssumme im Referenzzeitraum von 1991 bis 2020 waren 2002 mit 1103 Millimeter das nasseste und 2003 mit 630 Millimeter das trockenste Jahr. „Auch wenn regional die durchschnittlichen Niederschlagsmengen über die Jahre ausgeglichen sind, nehmen die Extremwetterlagen- und Ereignisse zu“, so die Einschätzung des Meteorologen.

Nachdem Dieter Niederer bereits alle Auszeichnungen für dieses ehrenamtliche Engagement erhielt, gab es zum Abschluss für den „Bolsterner Wettermann“ den Dankbrief der Präsidentin des Deutschen Wetterdienstes Professorin Sarah C. Jones.

Der neue Niederschlagsbeobachter, wie die Aufgabe jetzt heißt, ist Gerhard Trautmann. Für ihn ist das keine neue Tätigkeit, denn schon seit 2012 hat er die Aufgabe vertretungsweise übernommen. Dass damit eine, trotz Digitaltechnik immer noch wichtige, Aufgabe fortgeführt werden kann, dankten die beiden DWD-Meteorologen Gerhard Trautmann.