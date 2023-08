Bildstock am Sießener Fußweg eingeweiht

„Ich begrüße sie alle in Gottes schönster Kathedrale, in der Natur“, waren die Grußworte von Dekan Peter Müller beim Feldgottesdienst der Kirchengemeinde Bolstern. Anlass war das Hochfest Mariä Himmelfahrt am Bildstöckle im Sießener Ösch.

Nachdem das Bildstöckle mit der Darstellung der Muttergottes mit dem Jesuskind vom ursprünglichen Standort am Waldrand an den neuen Standort am Sießener Fußweg versetzt wurde, nahm Dekan Müller diesen Gottesdienst zum Anlass, diesen Bildstock am neunen Standort zu weihen. Dem Sprichwort „Gegen den Tod ist kein Kraut gewachsen“ setzte er in seiner Predigt das Bekenntnis der Glaubenden „Gegen den Tod ist ein Kraut gewachsen“ als Botschaft des Festes Mariä Aufnahme in den Himmel entgegen. Die an diesem Tag seit alters her gebundenen Kräuterbüschel seien die Symbole für diese Botschaft. Die darin gebundenen Blumen und Heilkräuter haben neben der botanischen Bedeutung immer auch die geistig–symbolische Bedeutung für heiles, für neues, für wahres Leben im Blick. So gelte das gelb blühende Johanniskraut schon seit vielen Jahrhunderten als Sonnensymbol und als Lichtbringer. Schon der Arzt und Philosoph Paracelsus habe dies als „Universalmedizin für den ganzen Menschen“ gepriesen. Gegen den Tod ist ein Kraut gewachsen: Das ist die Botschaft dieses Festes. „Kräuter wie die Königkerze, die Wegwarte, die Scharfgarbe, das Johanniskraut und der Lavendel zeigen uns, wie wertvoll und wie lebendig die Gestalt Maria geblieben ist — und wie unser Leben zu einem wahren, erfüllten Leben werden kann: Wenn wir aufrecht, mit Sehnsucht, heilend und tröstend, freundlich, klar und gelassen unseren Weg gehen“, war der Denkanstoß dieser Predigt.