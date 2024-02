Mit einem dreiköpfigen Führungsgremium ist in Bolstern der neue Verein Bolstern im Aufbruch gestartet. Sein Ziel, kurz gesagt: Mit Hilfe bürgerschaftlichen Engagements und mit Unterstützung von Stadt- und Ortsverwaltung, den Ort lebens- und liebenswert für alle Bürger und alle Generationen zu gestalten. Der Vereinsgründung ging ein zweijähriger Vorbereitungsprozess im Rahmen des Projekts „Quartier 2030“ voraus.

„Kraut und Rüben“ nennt sich das Projekt, das ein Team von Frauen um Julia Trost vor der Versammlung im Pfarrhaus vorstellte. Zehn Erwachsene teilen sich seit April vergangenen Jahres vier Krautländer in Bolstern und teilen sich die Gemüseernte. Sogar Zuckerrüben wurden angebaut.

Mit ihnen konnte im Herbst ein Umzug der Kinder mit selbst gebastelten Rübengeistern auf die Beine gestellt werden, ein weiterer kultureller Farbtupfer im Dorf. „Jeder bringt sich ein“, sagt Julia Trost.

Bürgertreffen und Workshops

Die Gruppe organisiert außerdem einen monatlichen Bürgertreff für Jung und Alt im Pfarrsaal, den vor allem Senioren gerne besuchen. Weitere Aktivitäten wie einen Makramee-Workshop oder einen Kräuterworkshop Pflanzsteine stellte die Gruppe auf ihrem Plakat vor. Julia Trost wurde bei der Versammlung ins Vorstandsteam gewählt, verantwortlich für den Bereich offene Angebote. „Weil mir die Arbeit Spaß macht“, sagte sie bei der Vorstellung.

Bernd Heggenberger, neu gewähltes Vorstandsmitglied für den Bereich Pflege und Soziales, hat in seinem Bereich längere Zeiträume im Blick. Pläne für neue Wohnformen wie Mehrgenerationen-Wohnen im umgenutzten Pfarrhaus hat er besonders im Auge.

Eine ambulant betreute Wohngemeinschaft für ältere und auch pflegebedürftige Menschen oder Service-Wohnen in einem noch zu bauenden Gebäude sind weitere Projekte, die er im ersten Stock des Rathauses präsentiert.

In einer neu gestalteten Dorfmitte mit einem Bürgerhaus könnten solche neuen Wohnformen einen Platz finden. Holger Arens wurde für den Bereich „Bürgerhaus, Nahversorgung“ in den Vorstand des neuen Vereins gewählt. Ein Bürgerhaus als Treffpunkt fehlt Bolstern, nachdem Gaststätten in Bolstern nach und nach geschlossen wurden.

Ein Café oder einen Dorfladen könnte es dort ebenfalls geben, eventuell als inklusives Projekt in Zusammenarbeit mit den Sozialunternehmen OWB oder KBZO.

Großes Interesse

Wie groß die Basis für den neuen Verein ist, zeigte sich am Interesse an der Veranstaltung. Rund 80 Besucher kamen zur Gründungsversammlung und sie saßen im Gemeinschaftsraum des Rathauses dicht an dicht. Ortsvorsteher Bernhard Tyborski fasste in seiner Begrüßung zusammen, wie sich das Projekt in den vergangenen zwei Jahren entwickelt hatte.

Die Stadtverwaltung war mit Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller und dem Ersten Beigeordneten Richard Striegel sogar mit beiden Spitzen vertreten, ein bislang ungewohntes Bild. Die Stadtverwaltung erhofft sich von Bolstern eine Strahlwirkung auf andere Stadtteile.

Bolstern sei für ähnliche Projekte in weiteren Stadtteilen eine „Blaupause“, sagte Bürgermeister Osmakowski-Miller. Deshalb sei die Umsetzung des Projektes wichtig. Zwar hätten alle Ortschaften die Möglichkeit gehabt, sich am Prozess „Quartier 2030“ zu beteiligen.

Allein in Bolstern habe es aber dieses große Engagement gegeben. Der verstorbene Ortsvorsteher Anton Störk habe mit seinem Einsatz für dieses Projekt eine Bewegung auf die Beine gestellt, die so stark sei, dass sie nun ohne ihn diesen Weg weitergehen werde.

Das ist der Name

Für Peter Beck, der das Projekt begleitet und die Gründungsversammlung leitete, ist der neu gegründete Verein nun der Träger des Engagements der Bürger in Bolstern. Nach kurzer Diskussion und einer Abstimmung entschied sich die Versammlung mehrheitlich für den Vereinsnamen „Bolstern aktiv“. In ihm sei eine Weiterentwicklung abgebildet, nachdem die Vorbereitungsphase den Namen „Bolstern im Aufbruch“ trug.

Zehn Euro kostet die Mitgliedschaft im Verein im Jahr, Jugendliche ab 16 Jahren zahlen fünf Euro. Der niedrige Beitrag werde als „ein Zeichen der Solidarität“ gesehen, so Peter Beck. Schon bei der Gründungsversammlung traten 78 Mitglieder in den Verein ein. Wie sagte doch Andrea Trautmann, die Peter Beck bei der Versammlung unterstützte: „Was sich hier in Bolstern entwickelt hat, das hätten wir nie für möglich gehalten.“