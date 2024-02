Angriff mit Messer: Vier Verletzte bei Familienstreit 

Ein Streit im familiären Umfeld hat am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz in der Mühlstraße in Bogenweiler geführt. Ein Heranwachsender soll bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung mehrere Familienangehörige mit einem Messer verletzt haben.

Verletzte im Krankenhaus

Einsatzkräfte überwältigten den Verdächtigen, nachdem sich die Familienangehörigen bereits zuvor in Sicherheit gebracht hatten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde eine Person schwerer, zwei leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte die drei Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Angreifer, der sich offensichtlich ebenfalls leichte Verletzungen zuzog, wurde von den Beamten in Gewahrsam genommen und ebenfalls kurzzeitig ärztlich versorgt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Hergang der Auseinandersetzung dauern an.