„Blues vom Feinschta“

Bis auf den letzten Platz ausverkauft war der Alte Schlachthof beim Konzert der „Soul Thrivers“ am vergangenen Montag. Die Berliner Blues-Formation um Sängerin Dvora Davis (Foto: Heinrich Sturm) und Mundharmonikaspieler Adam Sikora präsentierten im Sigmaringen Kulturzentrum Blues-Klassiker und Songs von ihrem neuen Album „Morning Glory“. Die Band brachte ihr Publikum am Ende des Abends gar zum Tanzen. Die „Soul Thrivers“ haben bereits zugesagt, bald noch einmal im Schlachthof auftreten zu wollen. Am kommenden Wochenende ist im Schlachthof wieder volles Programm. Näheres unter www.schlachthof-sigmaringen.de.

