So viele Spenden kommen beim Löwenfest zusammen

Viele Gäste sind am Abend des zweiten Advents auf den Hof der Familie Kuchelmeister in Blochingen gekommen, um gemeinsam die Tradition des Löwenfests pflegen. „Es war sehr schön, dass wirklich alle Generationen dabei waren“, sagt Wolfgang Kuchelmeister. „Es begann bei Babys mit wenigen Monaten bis zu den Ältesten mit über 80 Jahren.“ Besonders freuen sich die Gastgeber, dass wieder viele Spenden zusammen gekommen sind: Insgesamt rund 1300 Euro.

Wem der Dank gilt

Der Grundgedanke des Fests sei an diesem Abend von allen gelebt worden: Man kam zusammen, unterhielt sich, die Kinder spielten und es wurde gemeinsam gegessen und getrunken. Die Organisatoren Reinhold und Julietta Knaus sowie Melanie und Wolfgang Kuchelmeister möchten sich herzlich bei den Helfern, den Kuchenspendern und vor allem bei den Gästen für die zahlreichen Spenden bedanken. Den Großteil davon wird Julietta Knaus in Form von Nahrungsmitteln persönlich an arme Familien auf den Philippinen übergeben. Den anderen Teil erhalten wie ausgemacht die Blochinter Ministranten für ihre Romwallfahrt.