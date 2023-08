Mitten in der Natur schlafen, scheitert meistens an Verboten. Wildcampen sehen Gemeinden nicht gerne, es richtet zu viel Schaden an. Seit diesem Jahr gibt es jedoch eine legale Alternative: Fünf Trekkingcamps im Kreis Sigmaringen ermöglichen das Zelten im Grün, fernab von Straßen und Campingplätzen, mitten unterm Sternenhimmel. SZ–Redakteurin Mareike Keiper hat das Kuckucksnest getestet und gibt einen Überblick.

Wo liegt das Camp?

Das wissen die wenigsten. Was geheimnisvoll klingt, hat mit der Idee hinter den Trekkingcamps zu tun. Die Beschreibung verrät nur grob, wo sich die Camps befinden. Die Koordinaten landen erst bei der Buchung im Postfach, und zwar als Grad, Dezimalgrad und Dreiwortadresse. Auch eine Wegbeschreibung liegt bei.

Im Falle des Kuckucksnestes führt sie zielsicher von Blochingen zum Camp. Viel mehr zum Standort wird an dieser Stelle nicht verraten, nur so viel: Die Sackgasse wurde extra für den kleinen Zeltplatz geschaffen, der sich erst zu erkennen gibt, wenn die Camper wenige Meter davorstehen.

Wie ist die Infrastruktur?

Das Trekkingcamp kann mehr als ein illegales Wildlager, aber weniger als ein Campingplatz. Neben einem festinstallierten Holztisch mit zwei Bänken befindet sich dort eine kleine Feuerstelle und eine Trockentoilette. Sie funktioniert ähnlich wie ein Dixiklo, nur gibt es ausreichend Toilettenpapier, Desinfektionsmittel und Streu zum Verdecken der „großen Gaben“, wie der Naturpark Obere Donau auf einem Hinweisschild schreibt.

Eine Sitzgelegenheit und eine Feuerstelle gehören zu jedem der Trekkingcamps. (Foto: Mareike Keiper )

Die Zeltplätze sind mit Holzhäckseln ausgestreut, der Abstand dazwischen beträgt einige Meter. Auch der Platz ist weiträumig und beinhaltet eine kleine Abstellfläche auf dem Kies für Fahrräder.

Für die Feuerstelle stellt die Stadt Mengen im Kuckucksnest Brennholz zur Verfügung, Holz gesammelt werden darf wegen des jungen Baumbestands nicht. In anderen Camps gibt es teilweise kein Feuerholz, dort muss selbst gesammelt werden.

Was ist zu beachten?

Wasser gibt es vor Ort keins, das muss mitgebracht werden, am besten noch etwas mehr als nur Trinkwasser, damit auch das Lagerfeuer in der Feuerstelle gelöscht werden kann. Apropos Feuerstelle: Bei Waldbrandgefahr darf kein Feuer gemacht werden. Das wird aber tagesaktuell auf der Internetseite vermeldet. Außerdem ist die Feuerstelle bei Waldbrandgefahr abgesperrt.

Was müssen Camper wissen?

Eine Woche lang campen in der Natur? Eher nicht. Die Infrastruktur gibt das nicht her, denn Dusche und Waschmöglichkeiten fehlen. Was auch bedacht werden muss: Wer hinwandert oder radelt, bekommt nur eine Minimalausrüstung untergebracht. Selbst Zelt, Schlafsack und Isomatte in einem zu transportieren wird schwierig.

Die Trockentoilette ist ähnlich wie ein Dixiklo aufgebaut, bloß mit Toilettenpapier und Desinfektionsmittel. (Foto: Mareike Keiper )

Gleichzeitig sind die Camps so versteckt und von den Straßen entfernt, dass die Fahrt mit dem Auto dorthin entweder unmöglich oder verboten ist. Es erfordert also eine leichte Ausstattung oder eine gute Planung in der Gruppe.

Was kostet eine Nacht im Trekkingcamp?

Drei Drei-Mann-Zelte sind für die Flächen jeweils vorgesehen. Pro Nacht und Zeltplatz fallen 15 Euro an. Dieser Preis ist bei allen Trekkingcamps im Kreis Sigmaringen identisch.

Weitere Informationen gibt es online unter www.trekking-obere-donau.de