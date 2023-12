Knapp ein Jahr nach der offiziellen Einweihung der sanierten Mehrzweckhalle in Blochingen liegt nun auch die abschließende Kostenfeststellung vor. Wie Architekt Guido Vogel aus Langenenslingen dem Gemeinderat in jüngster Sitzung mitteilte, seien die von ihm berechneten Kosten um lediglich 18.100 Euro überschritten worden. „Angesichts der Preissteigerungen in den vergangenen Jahren eine tolle Leistung“, lobte Stadtrat Georg Bacher. „Das war die Arbeit eines professionellen Architekten.“

Welche unvorhergesehenen Kosten es gab

Im Mai 2019 hatte Guido Vogel die Kosten für die Generalsanierung der Mehrzweckhalle Blochingen auf 2,973 Millionen Euro berechnet und deren Einhaltung selbst als „sportlich“ bezeichnet. Dann kamen pandemiebedingte Lieferschwierigkeiten, die Außenanlage wurde rund 100.000 Euro teurer als zunächst geplant und es galt altes teerhaltiges Dämmmaterial aus dem Dach zu entsorgen. Weil aber andere Gewerke unter der Berechnung blieben, kam bei einem Endstand der Kosten von nun 2,991 Millionen Euro und einer Abweichung von 0,6 Prozent schon von einer Punktlandung gesprochen werden.

Der Wasserschaden am neuen Sportboden, der gegen Ende der Sanierungsarbeiten durch Unachtsamkeit der Mitarbeiter einer Firma entstanden war, wurde bis auf rund 5400 Euro von der Versicherung übernommen. Für die Sanierungsmaßnahme erhielt die Stadt Mengen insgesamt Zuschüsse in Höhe von 579.000 Euro.

Im Namen der Blochinger bedankte sich Stadtrat Thomas Späth für die Baumaßnahme. „Wir wissen alle, dass ein Dorf wie Blochingen heute nicht mehr so eine Halle bekommen würde“, sagte er.