Frühlingsrollen im Advent

Was haben Frühlingsrollen mit der Vorweihnachtszeit zu tun? Die Blochinger stellen sich diese Frage schon lange nicht mehr.

Die Frühlingsrollen von Julietta Knaus sind seit Jahren ein fester Bestandteil des Löwenfests, viele Besucher freuen sich gerade auf diese Spezialität.

Nach dreijähriger Pause findet am kommenden Sonntag, 10. Dezember, das mittlerweile 13. Löwenfest im Hof des ehemaligen Gasthauses in der Ortsmitte von Blochingen statt.

Immer nach der Bußandacht

Nach der Bußandacht am Adventssonntag - also so gegen 18.30 Uhr - treffen sich Blochinger bei Melanie und Wolfgang Kuchelmeister im Hof. Bei Gulaschsuppe, Würstchen, Frühlingsrollen, Glühwein und Punsch sollen die Besucher miteinander ins Gespräch kommen und in vorweihnachtlichter Atmosphäre eine schöne Zeit verbringen.

Angebot für Kinder

Kinder dürfen über dem offenen Feuer selbst Stockbrot und Würstchen grillen und aus Platten reinen Bienenwachsen Kerzen herstellen.

Die Musiker des Musikvereins Blochingen werden es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen, auf ein paar Lieder vorbeizuschauen.

Tradition ist übrigens auch, dass die Erlöse des Fests über Julietta Knaus in ihr Heimatland, die Philippinen, gespendet wird. Ein Teil soll in diesem Jahr auch für die Romwallfahrt der Ministranten im kommenden Jahr bestimmt sein.