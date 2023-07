Das Distanzreiten bedeutet Liliana Ruml „einfach alles“. Die 16–Jährige reitet mit ihrem Araber–Wallach Samuraj Ibn Samal die 120 Kilometer Distanz der Deutschen Jugendmeisterschaft der Distanzreiter am Samstag in Bitz.

Erstmals Deutsche Meisterschaften in Bitz

Nationale und internationale Reiter messen sich zum zwölften Mal auf Strecken bis zu 160 Kilometer mit ihren Pferden. Neu ist: Dieses Jahr werden dort zum ersten Mal die Deutschen Jugend und Seniorenmeisterschaften im Distanzreiten ausgetragen.

Ruml hat das Distanzreiten von Klein auf bei ihrer Mutter kennen– und lieben gelernt. Für sie ist der Ritt in Bitz ein Heimspiel: Ruml wohnt in Rosenfeld–Bickelsberg im Zollernalbkreis und kennt die Runden der „Kitzesbergdistanz“.

Neun Reiter treten bei der Deutschen Meisterschaft auf 160 Kilometer an, drei Reiterinnen sind für die Jugendmeisterschaft mit 120 Kilometern gemeldet. Darüber hinaus gehen weitere 56 nationale und internationale Reiter an den Start, um sich auf den verschiedenen teils kürzeren Distanzen zu messen.

Distanzpferde benötigen eine jahrelange Vorbereitung

Ruml kennt ihren Wallach Samuraj Ibn Samal schon seit seiner Geburt 2012, beide sind miteinander groß geworden. „Es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man mit seinem eigenen Pferd reitet“, sagt sie. Über mehrere Jahre hat sie Samuraj Ibn Samal für die lange Distanz vorbereitet.

Muskeln, Bänder und Sehnen müssen sich an die langen Ritte gewöhnen, außerdem benötigen Distanzpferde eine gute Grundkondition. Denn der Ritt dauert mehrere Stunden. An Wochenenden ist Ruml häufig 30 bis 40 Kilometer unterwegs, aber auch die übrige Vorbereitung ist wichtig, darunter Bodenarbeit.

Jeder Reiter hat eine Karte dabei, in der die Werte eingetragen werden. Damit kann überprüft werden, ob sie sich während des Ritts verbessert oder verschlechtert haben. Vanessa Erlmoser

Die Gesundheit der Pferde steht bei den Distanzreitern an erster Stelle. Insgesamt neun Tierärzte überprüfen vor und nach dem Wettkampf sowie mehrmals während des Ritts den Zustand der Pferde. Sie messen den Puls, überprüfen Darmgeräusche, Schleimhäute, Muskeltonus und den Gang der Pferde. „Jeder Reiter hat eine Karte dabei, in der die Werte eingetragen werden. Damit kann überprüft werden, ob sie sich während des Ritts verbessert oder verschlechtert haben“, erzählt Vanessa Erlmoser, Pressewartin bei der Veranstaltung.

Nicht der Schnellste ist automatisch der Sieger

Lahmt ein Pferd oder beruhigt sich der Puls in den vorgegebenen Ruhepausen nicht rechtzeitig, werden Pferd und Reiter aus dem Wettkampf genommen. Auch wer als erstes ins Ziel kommt, hat nicht automatisch gewonnen: Nach dem Ritt stehen weitere Untersuchungen an.

„Die Veranstaltung in Bitz ist dafür bekannt, dass sie sehr gut organisiert ist. Es ist eine anspruchsvolle, schöne Strecke“, sagt Erlmoser. Organisiert wird die „Kitzesbergdistanz“ von André und Christel Schaudt, die beide mit Pferden aufgewachsen sind.

André Schaudt ist selbst jahrelang auf Distanzpferden geritten, bis ihn seine Gesundheit davon abhielt. Seitdem engagiert er sich beim Verein Deutscher Distanzreiter und -fahrer, war Richter und organisiert den Distanzritt in Bitz.

Der Reiter muss sich vorher mit dem Höhenprofil beschäftigen und taktisch klug reiten. André Schaudt

„Wir haben insgesamt fünf Runden. Sie führen durch unsere wunderschöne Landschaft und sind sehr abwechslungsreich. Man darf sie aber nicht unterschätzen, denn die Höhenmeter kommen schleichend. Wir haben auf die 160 Kilometer 5600 Höhenmeter auf und ab. Der Reiter muss sich vorher mit dem Höhenprofil beschäftigen und taktisch klug reiten“, sagt Schaudt.

Die Gesundheit des Pferdes geht bei Liliana Ruml vor

Das ist auch für Liliana Ruml und Samuraj Ibn Samal wichtig, wenn sie am Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr am Start stehen. Deshalb will sie vorausschauend reiten. Das wichtigste sei aber, so Ruml, mit einem gesunden Pferd durch den Ritt zu kommen.