Ein 80-Jähriger aus Bitz wird seit Donnerstagabend vermisst. Das bestätigt ein Polizeisprecher. Der Mann wurde am Freitag und Samstag mithilfe eines Mantrailer-Hundes der Polizei sowie durch Rettungshundestaffeln gesucht. Mit rund 260 Einsatzkräften vom DRK, BRH, Polizei, Bergwacht sowie 60 Fahrzeugen, 40 Suchhunden und einem Mantrailer sei es eine der größten Suchaktionen im Zollernalbkreis der vergangenen Jahre, bestätigt ein Sprecher der Polizei. Auch am Sonntag fehlt von dem 80-Jährigen noch jede Spur.

Person befindet sich eventuell in hilflosen Lage

Am Donnerstagabend ist Karl-Heinz Lebherz aus Bitz das letzte Mal gesehen worden und seither nicht mehr nach Hause gekommen. Weil der 80-Jährige Vorerkrankungen habe, könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich dieser in einer hilflosen Lage befinde, sagt ein Polizeisprecher. Deshalb suche man den Senior. Die Einsatz- und Rettungskräfte standen am Abend auf dem Wanderparkplatz gegenüber des Netto-Parkplatzes bereit. Am frühen Abend war zudem ein Hubschrauber über Bitz im Einsatz.

Suchmaßnahmen werden in der Nacht abgebrochen

Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, wurden die Suchmaßnahmen gegen 2.30 Uhr vorläufig ergebnislos abgebrochen. Am Samstagnachmittag wendete sich die Polizei schließlich an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe. Sie hat ein Foto und eine genaue Beschreibung des Vermissten veröffentlicht.

Polizei bittet um Mithilfe

Demnach handele es sich bei dem Vermissten um den 80-jährigen Karl-Heinz Lebherz aus Bitz. Der Vermisste gehe viel spazieren und sei häufig in den Bereichen Bitz, Harthauser Tal und Degerfeld unterwegs. Der Vermisste ist 178 cm groß, von korpulenter Statur und hat blond-graue Haare. Zur aktuellen Bekleidung ist nichts bekannt, meist trägt er jedoch karierte Hemden und ein schwarzes Basecap. Außerdem trägt er sichtbare Hörgeräte in beiden Ohren.

Wer kann Hinweise geben?

Wer Hinweise zum gegenwärtigen Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Albstadt unter der Telefonnummer 07432/9550, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.