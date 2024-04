Gankino Circus spielen in Bittelschieß

Der Kulturzirkel Hausen am Andelsbach und die Volkstanzgruppe Bittelschieß machen gemeinsame Sache und präsentieren hierzu am Sonntag, 21. April, die Band Gankino Circus aus dem fränkischen Dietenhofen mit dem Programm „Die Letzten ihrer Art“ auf dem Heuboden in Bittelschieß, Zur Jungviehweide 5.

„Die Letzten ihrer Art“ heißt das Bühnenprogramm, mit dem die Gruppe Gankino Circus landauf, landab für Furore sorgt. Der Titel trifft laut Ankündigung der Veranstalter den Nagel auf den Kopf: vier virtuose Musiker, begnadete Geschichtenerzähler und kauzige Charakterköpfe, ein hinreißend verqueres Bühnengeschehen, handgemachte Musik und eine große Portion provinzieller Wahnsinn - wo, bitteschön, gibt’s das heute noch?

Im Zentrum stehen das von schrägen Gestalten bevölkerte Örtchen Dietenhofen und die vier Protagonisten, die das staunende Publikum durch den Abend begleiten. Neben schelmischen Anekdoten, halsbrecherischer Akrobatik und einer Enthüllung, bei der eine Bohrmaschine zum Einsatz kommt, spielt aber natürlich auch die Musik eine zentrale Rolle. Denn mit ihren Melodien und charmanten Bühnenfiguren haben die Ausnahmekünstler aus Westmittelfranken ein neues Genre begründet: Das Konzertkabarett.

Zeitgemäße Volksmusik, anarchische Spielfreude und raffinierter Wortwitz vermengen sich bei Gankino Circus zu einer einzigartigen Melange, die der Truppe nicht nur zahlreiche Auftritte in ganz Europa, im Fernsehen sowie im Hörfunk eingebracht hat, sondern auch renommierte Kulturpreise und eine stetig wachsende Fan-Gemeinschaft zwischen Alpen und Ostsee.

Die Band spielt fränkischen Rock‘n Roll in Höchstform, dazu wollen die Musiker ihrem Publikum beweisen, dass sie nicht nur die Letzten, sondern auch die Besten ihrer Art sind.

Eintritt: 20 Euro im Vorverkauf, 22 Euro an der Abendkasse.

Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.

Karten für die Veranstaltung gibt es zum Vorverkaufspreis auf der Internetseite unter www.kulturzirkel.de online zu bestellen, zudem bei der Bäckerei Birkofer in Hausen am Andelsbach oder dann an der Abendkasse zu kaufen.