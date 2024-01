Damit sich Geschichte nicht wiederholt

(sz/mwü) - Anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktags zeigt der Verein Gedenkstätten KZ Bisingen am Montag, 29. Januar, Ausschnitte der Shoah-Interviews. Die Interviews sind zumeist auf Englisch geführt worden, im Museum aber mit deutschen Untertiteln versehen, sagt Ines Mayer vom Verein. „Bei der Veranstaltung am Montag werden sie jeweils eingeführt und danach zusammen reflektiert“, sagt Mayer.

Es sind Schilderungen wie jene des damaligen KZ-Insassen Melvin Katz, die die Shoah-Interviews besonders eindrücklich machen. Katz berichtet: „Das Lager Bisingen war unbeschreiblich. Unmöglich. Man konnte sich wochenlang nicht waschen und rasieren. Immer mehr Schmutz ist im Gesicht hängengeblieben, weil man sich nicht die Barthaare abrasieren konnte.

Morgens gab’s Kaffee. Da haben wir uns mit dem Kaffee die Augen ausgerieben, damit wir überhaupt sehen konnten. Es war da einer dabei, der konnte morgens überhaupt nichts sehen. Den musste ich an der Hand führen. Erst später, als es etwas heller wurde, konnte der sehen. Das ist eine ganz bestimmte Krankheit, die gibt’s nur bei Vitaminmangel. Wenn sich das normalisiert, kann der wieder sehen.“

Dies ist ein Ausschnitt aus einem der mehr als insgesamt 30 Interviews, die im Museum KZ Bisingen an einem sogenannten Touchtable abrufbar sind. Geführt und filmisch dokumentiert wurden sie in den 1990er-Jahren von der USC-Shoa-Foundation. Das Interviewprojekt geht zurück auf den Film „Schindlers Liste“ von Steven Spielberg, der Holocaustüberlebende auf der ganzen Welt dazu bewegte, ihre eigenen Geschichten mitzuteilen.

Den internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust am 27. Januar gibt es seit 2005. Er wurde von den Vereinten Nationen zum Gedenken an den Holocaust und den 60. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau eingeführt.

In Deutschland findet anlässlich des Gedenktags im Bundestag die Gedenkstunde zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus statt. Zudem werden an diesem Tag an Dienstgebäuden des Bundes die Dienstflaggen auf halbmast gesetzt.

im Museum KZ Bisingen