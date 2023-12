In Hitzkofen, einem Ortsteil von Bingen, wird seit Sonntagabend ein zweijähriges Mächen vermisst. Nach Angaben von Polizeisprecher Oliver Weißflog fiel der Familie gegen 18.30 Uhr auf, dass das Mädchen verschwunden ist.

Nach einer ersten Suche im kleineren Kreis wurde eine Stunde später der Großalarm ausgelöst. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus und hat deshalb eine Suchaktion gestartet. Die Straße zwischen Hitzkofen und Laucherthal ist derzeit voll gesperrt worden.

Dutzende Einsatzkräfte suchen in Bingen nach dem vermissten Mädchen. (Foto: Mareike Keiper )

In der Umgebung des Wohnhauses der Familie am Ortsende von Hitzkofen in Richtung Sigmaringendorf ist mit der Suche begonnen worden. Einsatzkräfte von Polizei und umliegenden Feuerwehren suchen das Gebiet, den angrenzenden Wald, die Richtung Sigmaringendorf führende Straße und den Radweg ab. Da die Lauchert direkt an dem Wohnhaus der Familie vorbeifließt, suchen Taucher der Feuerwehr Mengen im Fluss nach dem Kind. Zudem unterstützen zwei Boote die Suche.

Suche aus der Luft verstärkt

Die Einsatzkräfte verstärkendie Suche aus der Luft und setzen deshalb eine Drohne mit einer Wärmebildkamera ein. Die Feuerwehr aus Pfullendorf verfügt über eine solche Ausstattung. Eine weitere Drohne des Technischen Hilfswerks Weingarten ist gegen 22.30 Uhr eingetriffen. Ein Hubschrauber kann nicht fliegen, weil Nebel einen Flug unmöglich macht.

Hoher Pegel erschwert die Suche

In der Lauchert wird von Hitzkofen flussabwärts in Richtung Laucherthal, einem Ortsteil von Sigmaringendorf, nach dem Mädchen gesucht. Der Fluss wegen des starken Regens und der Schneeschmelze viel Wasser führt, wird die Suche erschwert. Nach Angaben der Feuerwehr liegt der Pegel 60 Zentimeter über dem Normalmaß.

Spürhunde der Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) verstärken die Suche an Land und versuchen, Spuren des Kindes aufzunehmen.

In Hitzkofen startet die Feuerwehr eine Drohne, um nach dem verschwundenen Mädchen zu suchen. (Foto: Mareike Keiper )

Im Feuerwehrhaus Hitzkofen wurde eine Einsatzleitstelle eingerichtet.

+++ Wir aktualisieren diese Meldung, wenn wir weitere Einzelheiten erfahren +++