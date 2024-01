Die Eltern von Melisa haben im kleinen, familiären Rahmen Abschied von ihrer Tochter genommen. Am Mittwochnachmittag wurde die Zweijährige auf dem Friedhof in Bingen beigesetzt. Sie war Mitte Dezember in der Lauchert ertrunken. Die Beerdigung erfolgte nach rumänisch-orthodoxer Tradition.

Nacheinander legten die knapp 20 Trauernden Blumen auf dem weißen Sarg von Melisa ab. Die begleitende Grabrede bestand zu gleichen Teilen aus liturgischem Gesang und einer Predigt. Zum Abschluss der kirchlichen Beisetzung wurden unter den Trauergästen nach rumänischer Tradition kleine Speisen gereicht.

In der Kirche Mariä Himmelfahrt in Bingen fand ein Teil der Trauerfeier statt. (Foto: Yannick Rehfuss )

Kerze zum Gedenken

Wie Pastoralreferent Hermann Brodmann mitteilt, brennt seit Heiligabend eine Kerze für Melisa in der Bingener Kirche. Die katholische Kirchengemeinde hatte sie zum Krippenspiel aufgestellt. Es sei ihr ein großes Anliegen gewesen, damit Melisa zu gedenken, so Brodmann.

Melisa war das einzige Kind der Eltern, die erst vor etwa zwei Jahren nach Hitzkofen, einem Ortsteil von Bingen, gezogen sind.