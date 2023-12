Zwei Autos stoßen in Bingen zusammen

Bingen

Bingen / Lesedauer: 1 min

Beide Unfallbeteiligten blieben beim Zusammenstoß der Pkw unverletzt. (Foto: Marcus Fahrer/dpa )

Insgesamt rund 13. 000 Euro Sachschaden ist am Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Inneringer Straße in Bingen entstanden.

Veröffentlicht: 11.12.2023, 12:01 Von: sz