Etwas mehr als einen Monat nach der offiziellen Inbetriebnahme hat die neue DHL-Packstation in Bingen nur teilweise die Arbeit aufgenommen. Zwar nimmt sie Pakete in allen Größen an, doch mit einem handelsüblichen Brief hat sie bislang noch Probleme.

Empfohlene Artikel Bingen Neue Poststation bietet zusätzlichen Service q Bingen

„Typisch Post“, sagt der Bingener Joachim Hinder. Sein Brief, den er schon vor einigen Wochen eingeworfen habe, liege bis heute im Briefkasten der Poststation in der Lauchertstraße. Laut einer Postmitarbeiterin sei eine Öffnung des Briefkastens im Moment nicht möglich, berichtet Hinder.

Briefe müssen in der Post abgegeben werden

Da das Einwerfen der Briefe weiterhin möglich war, wurde über dem Einwurfschlitz ein Hinweiszettel an der Poststation angebracht. Darauf ist zu lesen: „Bitte keine Briefe in den Briefkasten schmeißen! Kann aufgrund technischer Probleme nicht geleert werden. Bitte in der Post abgeben.“

Am Briefkasten der Packstation ist ein Zettel angebracht, der darauf hinweist, dass dieser aktuell keine Briefe annimmt. (Foto: Yannick Rehfuss )

Das ist notwendig, da mit der Installation der neuen Packstation auch der alte Briefkasten, der noch händisch geleert werden konnte, abgebaut wurde.

Empfohlene Artikel Bingen Bingener müssen weniger für ihr Abwasser zahlen q Bingen

Für Joachim Hinder ist das eine ärgerliche Sache. „Ich musste den Brief neu schreiben“, so der Bingener. Auf Nachfrage, wann denn mit einer vollumfänglichen Inbetriebnahme der Packstation zu rechnen sei, hätten ihm die Mitarbeiter keine Antwort geben können.

Reparatur soll demnächst kommen

Gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ teilte Marc Mombauer, Pressessprecher der DHL mit, dass der Defekt bekannt sei. Die Tür des Briefkastens lasse sich nur elektronisch öffnen und das sei im Moment nicht möglich. Er versichert: „Die Reparatur ist in die Wege geleitet.“ Bereits in den kommenden Tagen sei ein Techniker vor Ort, um den Defekt zu beheben.