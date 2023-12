Auf der Ruine Hornstein bei Bingen findet am kommenden Wochenende wieder der in der Region beliebte Weihnachtsmarkt statt. Doch zwei Tage vorher gibt es eine Hiobsbotschaft. Aufgrund der Wetterlage der vergangenen Tage ist die Wiese im Ort, die in den vergangenen Jahren als Großparkplatz genutzt worden ist, diesmal gesperrt.

Die Strecke im Wald ist völlig vereist. Simone Napierala

„Es gibt leider eine ganze Reihe an Problemen“, sagt Simone Napierala vom Veranstalter des Weihnachtsmarkts, dem Förderverein der Ruine Hornstein. So sei insbesondere die Wiese so verschneit, dass an ein komplettes Bahnen nicht zu denken sei.

Strecke im Wald ist völlig vereist

Darüber hinaus hatte es in vergangenen Jahren für Autos bekanntlich bereits eine Einbahn-Lösung durch Hornstein gegeben. Die Besucher fuhren mit ihren Autos in den Ort hinein, verließen ihn dann aber in Richtung Wald wieder und kamen nach einem größeren Bogen wieder in Bingen an. „Auch dies ist in diesem Jahr leider nicht möglich, da die Strecke im Wald völlig vereist ist“, sagt Napierala. Auch in Hornstein selbst könne aufgrund der Schneemassen nicht geparkt werden.

Feuerwehr riegelt Durchfahrt ab

Deswegen werden alle Besucher gebeten, weiträumig außerhalb von Hornstein zu parken oder sich auf den Besuch des Weihnachtsmarktes mit einem Spaziergang dorthin einzustimmen, sagt Napierala. Die Feuerwehr werde die Hineinfahrt in den Ort für Besucher gar nicht erst ermöglichen.

Unterhalb des Aufstiegs zur Ruine wird es beim Fäules Loch eine größere Parkmöglichkeit geben, ebenso kann der Wanderparkplatz bei der Bittelschießer Höhle genutzt werden. Und auch die Binger werden sich auf viele Autos in ihrem Ort einzustellen haben.