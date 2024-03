Die Gemeinde Bingen gilt beim Thema Windkraftausbau als Vorbildskommune. Mehr als ein Achtel der Gemarkungsfläche ist für Windkraftanlagen vorgesehen. Noch im Herbst dieses Jahres soll das Fundament für die acht Windräder, die im Norden Bingens entstehen sollen, gelegt werden. Die Gemeinde sieht sich angesichts dessen mehr als im Soll, die geforderten Klimaziele umzusetzen. Doch die ausgeschriebenen Vorranggebieten des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben gehen weit über die Pläne der Gemeinde hinaus. Bürgermeister Jochen Fetzer fürchtet angesichts dessen um den Dorffrieden.

Die Messe ist noch nicht gelesen. Bingens Bürgermeister Jochen Fetzer

Die vom Regionalverband ausgewiesenen Vorranggebiete weisen einen deutlich niedrigeren Abstand zu Siedlungsgelände auf, als die von der Gemeinde vorgesehenen Flächen. Der Verband hatte 800 Meter statt 1,7 Kilometer Abstand angesetzt. Dadurch beläuft sich die Fläche für Windkraftanlagen auf 686 Hektar, die Gemeinde hatte 512 Hektar veranschlagt. Besonders sauer stieß Fetzer auf, dass Bingen bislang beim Thema Windkraft und Einbindung der Bevölkerung als Vorbild gesehen wurde.

Nach einem langen Prozess und der Beteiligung einer Vermittlungsbehörde habe die Gemeinde die Bevölkerung von den Windkraftanlagen überzeugt. Nach Ansicht des Bürgermeisters und des Gemeinderats steht dieses Einverständnis jetzt durch die ausgeschriebenen Vorranggebiete des Regionalverbands auf dem Spiel. „Das kann dazu führen, dass der Dorffrieden darunter leidet“, sagte Fetzer in der Sitzung. Die Gemeinderäte Anita Gauggel und Stefan Baur erinnerten an die Versprechen, die die Gemeinde den Bürgern gegeben habe.

Gemeinderat geht keinen Kompromiss ein

Die Verwaltung hatte in ihrem Beschlussvorschlag dafür geworben, dem Regionalverband einen Kompromiss anzubieten. Die Idee war, Flächen, die der Regionalverband im Norden der Gemarkung ausgewiesen hatte, zu akzeptieren, um so Flächen im Süden zu verhindern. Die Gemeinderäte stimmten jedoch mehrheitlich gegen diesen Kompromiss. In ihrer Stellungnahme meldete die Gemeinde folglich Einwände gegen beide genannten Flächen an.

Bürgermeister Fetzer zeigte sich optimistisch, den Regionalverband vom Anliegen der Gemeinde zu überzeugen. Er beteuerte: „Die Messe ist noch nicht gelesen.“ Das wird aber die Aufgabe von Fetzers Nachfolger Marco Potas sein.