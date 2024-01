Vor der Bingen-Wahl: Das sind die letzten Botschaften der Kandidaten

Die Bürger von Bingen sind am kommenden Sonntag aufgerufen, sich einen neuen Bürgermeister zu wählen. Bei einer Online-Diskussion der „Schwäbischen Zeitung“ am Montagabend hatten die drei Kandidaten ein letztes Mal Gelegenheit, die 2233 Wahlberechtigten von ihrer Persönlichkeit und ihren politischen Visionen zu überzeugen.

In 73 Minuten kamen eine ganze Reihe an Themen auf den Tisch. Das waren für den Autor die drei jeweils hervorstechendsten Positionen.

Das sagt Gabriel Hungerbühler

1. Blick auf die ganze Gemeinde: Gabriel Hungerbühler will nicht so sehr von Ortsteilen sprechen, sondern die Gemeinde eher im Ganzen betrachten. Exemplarisch schilderte er am Beispiel von Spielplätzen, dass nicht jeder Ortsteil einen brauche. „Vielleicht wäre es wichtiger, den Spielplatz am Tennisplatz in Ordnung zu bringen, damit unsere Familien nicht zum viel schöneren Spielplatz nach Sigmaringendorf fahren müssen“, sagte er. Die Hitzkofer etwa seien eh nach Bingen orientiert, da bräuchten sie nicht zwingend einen eigenen Spielplatz.

2. Nahwärme: Das Thema Nahwärme sei für Bingen „natürlich gut“, wenn es dazu eines Tages komme, doch auch kein alleiniges Allheilmittel. Hornstein sei ohnehin über eine Biogasanlage versorgt, für Hochberg und Hitzkofen falle die Nahwärme aufgrund der Entfernung zum Heizkraftwerk weg. „Und es muss für die Menschen in Bingen so gestaltet werden, dass der Preis für die Nahwärme immer unter dem Preis vom Öl liegt - sonst ist es nicht interessant“, sagte er.

3. Wichtigkeit von Vereinen: Hungerbühler hielt an verschiedener Stelle ein Loblied auf das Binger Vereinsleben, das er schon aus seiner Kindheit positiv in Erinnerung habe. Jugendliche bräuchten keine politischen Beteiligungsformen, sie seien in den Vereinen gut aufgehoben.

Das sagt Marco Potas

1. Rauer Umgangston: Jochen Fetzer hatte die zunehmende und beißende Bürgerkritik als einen der Gründe genannt, weshalb er sein Amt zur Verfügung stellt. Potas sieht in dem raueren Umgangston ein gesamtgesellschaftliches Problem. Früher hätte der Bürger einen Brief schreiben und ihn dann zum Briefkasten bringen müssen - „da konnte er sich an mehreren Stellen überlegen, vielleicht doch noch einen Rückzieher zu machen“. Das sei im Internet- und Mail-Zeitalter anders. Dennoch wolle Potas versuchen, ein Bürgermeister für alle Binger zu sein.

2. Ruhige Hand: Von Noch-Bürgermeister Jochen Fetzer wolle er sich die ruhige Amtsführung abschauen: „Fetzer war nie jemand, der mit blindem Aktionismus versucht hat, Dinge zu verändern; er musste nicht in einem zweiten Schritt merken, dass der erste womöglich falsch war.“

3. Ärztliche Versorgung: Als sein wichtigstes politisches Ziel nannte er die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in Bingen. „Wenn wir die Arztpraxis auch noch verlieren, setzt sich ein ganz gefährlicher Teufelskreis mit Abwärtsbewegung in Gang“, sagte er. Dann sei die Apotheke nicht zu halten - und der Verlust der beiden Banken wiege schon schwer genug.

Das sagt Joachim Kirschbaum

1. Wohnort Laiz: Es ist für Bürger immer ein relevantes Thema, ob ihr Bürgermeister im Ort lebt. Kirschbaum machte aber ein weiteres mal deutlich, dass sein Herz als jemand, der in Bingen aufgewachsen sei, auch an Bingen hänge: „Das ist meine Heimat und wird sie immer sein“, sagte er. Jedoch hätte sich seine eigene Familie, insbesondere die zwei Kinder, ein Leben in Laiz aufgebaut. Bingen sei zudem ein „Katzensprung“ von Laiz entfernt, weshalb er schlussfolgerte: „Ich sehe keine Gründe, was das Amt anbelangt, meinen Wohnsitz zu verlegen.“

2. Fokus Jugendliche: Für die jüngere Generation strebe er einen Jugendtreff an, möglicherweise an der Sandbühlhalle, dort gebe es bereits „Bereiche zum Austoben“. Allerdings müssten hierfür Ehrenamtliche gewonnen werden, die ein Auge auf die Jugendlichen hätten. Gelinge dies, könne er sich dort das Aufstellen eines Bauwagens oder dergleichen vorstellen.

3. Baulücken im Ort: Bevor darüber nachgedacht werde, weitere Baugebiete zu erschließen, müsse endlich das Problem der vielen Baulücken im Ort behoben werden. „Ich würde als Bürgermeister weiter versuchen, die Eigentümer dieser Grundstücke zum Verlaufen anzuregen“, sagte er. Das sei ein wichtiges Gebot, „da gibt es viele attraktive Bauplätze“.