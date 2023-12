Bingen

Verkehrsentlastung als Ziel

In der Sandbühlhalle in Bingen informieren der Landkreis Sigmaringen und die beteiligten Partner über den aktuellen Planungsstand zur B 311n/B 313. Viele Bürgerinnen und Bürger verfolgen die Veranstaltung vor Ort mit großem Interesse. (Foto: Landratsamt Sigmaringen )

Mehr als 150 Bürgerinnen und Bürger sind laut Mitteilung aus dem Landratsamt der Einladung des Landkreises Sigmaringen in die Sandbühlhalle in Bingen gefolgt, um sich vertiefte Einblicke in die Planungen der B 311n und die derzeit untersuchten Varianten zu verschaffen. Präsentiert wurden ihnen sieben Trassenkorridorvarianten, die momentan zur Diskussion stehen und neben der linienbestimmten Variante aus dem Bundesverkehrswegeplan untersucht werden.

