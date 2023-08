Bingen

Unbekannte brechen in Bäckerei ein

Bingen / Lesedauer: 1 min

Eine Geldkassette und rund fünf Dutzend Zigarettenschachteln haben Unbekannte erbeutet, die in der Nacht zum Freitag in Bingen in eine Bäckerei in der Laucherthaler Straße eingebrochen sind. Die Täter hebelten gewaltsam ein Fenster auf und richteten hierbei einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro an.

Veröffentlicht: 25.08.2023, 15:15 Von: sz