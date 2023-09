Der Binger Bürgermeister Jochen Fetzer hat am Montagabend seinen Rücktritt erklärt. Am Ende der Gemeinderatssitzung führte der 56-Jährige aus, dass er aus gesundheitlichen und persönlichen Gründen zum 31. März 2024 aus dem Amt ausscheiden werde.

Er verstehe manche Dinge nicht und es falle ihm zunehmend schwerer, sein Amt auszufüllen, sagte Fetzer, der seit 2003 Bürgermeister ist. „Bingen braucht einen Schultes, der motiviert und fit ist ‐ ich glaube, dass ich beides nicht mehr leisten kann.“ Wenn er im Dienst sei, habe er in den Beinen Schmerzen, wenn er nicht arbeite, gehe es ihm besser.

Überforderung der Gemeinden spielt eine Rolle

Die zunehmende Bürokratie, die unübersichtlicher werdenden Aufgaben der Kommunen setzten ihm arg zu. Zudem sei der Ton in der politischen Diskussion rauer geworden. „Wer mault, der verschafft sich Gehör. Diejenigen, die sich einsetzen, werden belächelt“, sagte Fetzer. Seine dritte Amtszeit wäre im Jahr 2026 ausgelaufen.

Am Ende seiner Erklärung Schweigen im Rathaus. „Ihr müsst jetzt nichts sagen“, so Fetzer und beendete die Sitzung.

Die Kommunalwahl im Blick

Nun steht Bingen vorzeitig eine Neuwahl bevor. Wichtig war ihm, dass Bingen rechtzeitig vor der Kommunalwahl am 9. Juni einen neuen Bürgermeister bekommt, weil der künftige Rathauschef für Kandidaten ein Kriterium sei.

Aus für Wärmenetz wirkt nach

Zudem seien wichtige Entscheidungen wie der Bau des Rathauses, die Genehmigung des Windparks und der Ausbau des Glasfasernetzes auf einem guten Weg oder nahezu abgeschlossen. Ein Nahwärmenetz erhält Bingen indes nicht wie geplant, weil die Stadtwerke Sigmaringen und Solarcomplex aus der Kooperation ausgestiegen waren. „Hier musste ich erleben, dass das gesprochene Wort nicht mehr zählt“, sagte Fetzer.

Der Ausstieg der Partner sei nicht der ausschlaggebende Punkte bei seiner Entscheidung gewesen, aber er habe eine Rolle gespielt. Immer wieder sage er zu seinen Mitarbeitern: „Ich glaube nur noch, was ich sehe. Das ist eine schlechte Basis für einen Bürgermeister“, so Fetzer.

Seit 30 Jahren in Bingen

Die Mitarbeiter seien am Montagnachmittag informiert worden. Am Abend erfuhr es der Gemeinderat. Bevor Fetzer Bürgermeister wurde, war er zehn Jahre lang Kämmerer in Bingen. Abgesehen von einem zweijährigen Intermezzo bei der Stadt Überlingen verbrachte er nach dem Studium sein gesamtes Berufsleben in der Sigmaringer Nachbargemeinde. Der Diplom-Verwaltungswirt stammt aus Denkingen im Kreis Tuttlingen.

Was Fetzer nach seiner Ausscheiden beruflich macht, kann er noch nicht sagen.