Die seit Sonntagnachmittag vermisste zweijährige Melissa ist tot. Ein Taucher der Polizei fand die Leiche des Mädchens am Dienstagvormittag in der Lauchert in der Nähe ihres Wohnhauses in Hitzkofen (Kreis Sigmaringen). Die Leiche hatte sich im Gestrüpp des Flusses verfangen. Nun untersucht die Polizei, wie das Mädchen zu Tode gekommen ist.

Plötzlich ruft einer der Taucher: „Ich hab' sie, ich hab' sie.“ Er zieht einen leblosen kleinen Körper ans Ufer. Wenig später die traurige Gewissheit: Bei der Leiche handelt es sich um das seit Sonntagabend vermisste Mädchen. Die Zweijährige sei zweifelsfrei identifiziert worden, bestätigt später die Polizei in Ravensburg.

Noch am Fundort untersucht ein Gerichtsmediziner die Leiche, danach werden die Ermittlungsbehörden entscheiden, ob sie weitere Untersuchungen wie eine Obduktion einleiten werden. Nach wie vor ist unklar, wie Melissa in den Fluss stürzen konnte.

Ihre Familie hatte am Sonntag zwischen 16 und 17 Uhr bemerkt, dass die Zweijährige verschwunden war. Gegen 18.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert.

Spürhunde schlagen sofort in Richtung Fluss an

Eine Stunde später lief eine großangelegte Suchaktion an. Knapp 200 Kräfte suchten am Abend und in der Nacht nach Melissa. Am Tag danach zog die Polizei alle verfügbarem Kräfte zusammen und durchkämmte Wiesen, Uferabschnitte und einen angrenzenden Wald. Ein Hubschrauber war ebenso im Einsatz.

Warum läuft ein zweijähriges Kind nur mit einem Schlafanzug bekleidet aus dem Haus und verschwindet in der Lauchert?

Für eine Straftat gibt es keine konkreten Hinweise. Polizeisprecher

Dass das Mädchen den Weg über Straße und durch einen Garten die rund 50 Meter bis zum Flussufer genommen haben muss, daran besteht kein Zweifel. „Unser Spürhund lief direkt vom Wohnhaus zum Fluss“, sagt Michaela Degler, die Bereitschaftsleiterin der DRK-Rettungshundestaffel. Bereits am Sonntagabend wurden daraufhin Boote und Taucher alarmiert, doch gefunden wurde das Mädchen erst mehr als 40 Stunden später.

Was Anlass zu Spekulationen gibt: Die Polizei versiegelte das Wohnhaus, nachdem sie dort nach Spuren gesucht hatte und brachte die Familie bei Bekannten unter. „Für eine Straftat gibt es keine konkreten Hinweise“, sagt Pressesprecher Christian Sugg. Trotzdem werde in allen Richtungen ermittelt, indem die Beamten unter anderem Familienmitglieder und Bekannte befragten.

Nach dem Großeinsatz am Montag an Land entscheidet die Einsatzleitung am Dienstag, sich auf den Fluss zu konzentrieren. Die Wasserschutzpolizei stellt zehn Taucher und zwei Boote bereit. Die Strömung ist so stark, dass ein Beamter an Land Mühe hat, seinen angeseilten Kollegen festzuhalten.

Zehn Taucher waren bei der Suche in der Lauchert nach der Zweijährigen im Einsatz. Am Dienstag wurde die Leiche des Mädchens gefunden. (Foto: Michael Hescheler )

Vom Wohnhaus aus durchsuchen Taucher die Lauchert flussabwärts systematisch. Gegen 11.15 Uhr findet ein Taucher die Leiche des Kindes im Gestrüpp wenige Hundert Meter vom Wohnhaus der Familie entfernt. Augenzeugen erkennen, dass es sich um die zweijährige Melissa handeln muss.

Große Betroffenheit in Hitzkofen

Zuvor fährt die Wasserrettung der DLRG Esslingen die Lauchert auf einem gut einen Kilometer langen Teilstück mit einem Boot ab und fotografiert den Untergrund mit einem Sonargerät. Über einen Computer machen sich die Einsatzkräfte auf diese Weise ein Bild vom Untergrund und setzen die Taucher gezielt an Stellen ein, wo sie das Mädchen vermuten.

Ich glaube, das ist das Schlimmste, das einem passieren kann. Dass man ein Kind verliert. Bürgermeister Jochen Fetzer

Als die Familie benachrichtigt ist, geben Polizeisprecher gegen 13 Uhr Einzelheiten zum Tod des Mädchens und der Vermisstensuche bekannt, die die 400 Einwohner zählende Ortschaft am Fuße der Schwäbischen Alb in Atem gehalten hatte.

Der Bürgermeister Jochen Fetzer macht sich selbst ein Bild am Fundort und sagt danach: „Mir geht es gleich wie jedem anderen aus der Ortschaft, dass man sehr betroffen ist und mitfühlt mit der Familie. Ich glaube, das ist das Schlimmste, das einem passieren kann. Dass man ein Kind verliert.“

Es wird noch einige Zeit dauern, bis in Hitzkofen wieder der Alltag einkehrt.