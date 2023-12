Die Polizei hat am Donnerstag das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung bekannt gegeben. Laut einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg ist das Mädchen in der Lauchert ertrunken.

Die Obduktion erfolgte am Donnerstagvormittag in der Rechtsmedizin in Tübingen, erläutert der Erste Staatsanwalt Ronny Stengel auf Nachfrage.

Mädchen war nicht nur mit Schlafanzug bekleidet

Hinweise, dass Melisa Opfer einer Straftat geworden sein könnte, haben Staatsanwaltschaft und Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht. "Hinweise auf eine Gewalteinwirkung oder eine Fremdbeteiligung am Tod des Kindes ergaben sich bislang nicht", schreiben die Behörden in ihrer Mitteilung.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, war die Zweijährige bei ihrem Auffinden nicht, wie zunächst von Angehörigen angegeben, nur mit einem Schlafanzug bekleidet, sondern trug vollständige Alltagsbekleidung und Turnschuhe.

Gegen Melisas Eltern wird weiter ermittelt

Allerdings laufen die Ermittlungen gegen die Eltern des zweijährigen Mädchens weiter. "Wir prüfen, inwieweit die Aufsichtspflicht verletzt wurde", sagt Staatsanwalt Stengel. Die Hechinger Behörde übernimmt nun federführend die Ermittlungen.

Aufgabe der Polizei ist nun herauszufinden, zu welcher Zeit das Mädchen das Haus im Bingener Ortsteil Hitzkofen am Sonntagnachmittag verlassen hat und warum ihre Eltern dies erst zu einem späteren Zeitpunkt bemerkten.

Um 18.30 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein

Die zwei Jahre alte Melisa war am Dienstagvormittag von einem Polizeitaucher tot in der Lauchert aufgefunden worden.

Zwei Tage lang hatten die Rettungskräfte nach ihr gesucht. Laut den bisherigen Informationen hatte das Mädchen das in der Nähe des Flusses gelegene Wohnhaus am Sonntag zwischen 16 und 17 Uhr verlassen. Um 18.30 Uhr ging bei der Polizei der Notruf ein.