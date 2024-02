Die Gemeinde Bingen hat mit steigenden Löhnen zu kämpfen. Das hat vor allem mit neuen Tarifabschlüssen im öffentlichen Dienst zu tun. Mehr als die Hälfte der Bingener Personalkosten entfallen auf die beiden Kindergärten in Bingen und Hitzkofen. Insgesamt steigen die Personalkosten von 2,9 auf 3,3 Millionen Euro.

Bürgermeister Jochen Fetzer verwies in der Sitzung des Gemeinderats darauf, dass die Kommune den Personalschlüssel, den die Landesregierung unter anderem in der Kinderbetreuung vorschreibt, erfüllen müsse. Kämmerer Robert Kromer stellte daraufhin klar, dass Einsparungen bei den Personalkosten kaum möglich seien.

Größter Haushaltsposten: Umgestaltung der Ortsmitte

Es sei eine „Schweinerei“, dass die Landesregierung den Kommunen einerseits immer neue Vorgaben mache und andererseits nicht das nötige Budget dafür bereitstelle, kritisierte Gemeinderat Stefan Baur (Freie Wähler). Vor diesem Hintergrund seien die Investitionskosten der Gemeinde „Kinkerlitzchen“.

Den größten Posten stellt hierbei die Umgestaltung der Ortsmitte mit dem Bau einer Bushaltestelle am neuen Rathaus dar. 1,2 Millionen Euro schlagen hierfür zu Buche. Allerdings seien schon viele Zuschüsse geflossen oder bewilligt, wodurch der zu leistende Beitrag sehr gering ausfalle, wie Kromer darstellt. Weitere Posten sind die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges (500.000 Euro), neue Geräte für den Bauhof (260.000 Euro) sowie die Sanierung des Friedhofs Hochberg (70.000 Euro).

Vorgehen der BLS sorgt für Missmut

Für Missmut im Rat sorgte außerdem die Mitteilung Kromers, dass sich die Gemeinde mit 491.000 Euro an der Breitbandversorgung beteilige. Ursprünglich waren maximal 321.000 Euro geplant gewesen. Hintergrund ist, dass die BLS das ursprünglich mit der Gemeinde vereinbarte 70:30 Modell auf ein 50:50 Modell - ohne Absprache mit dem Gemeinderat - herabgesetzt hat. Die Gemeinde muss nun also die Hälfte der Kosten übernehmen und nicht wie ursprünglich vereinbart ein Drittel.

Nach einem Defizit von mehr als 230.000 Euro im Vorjahr wird die Gemeinde also auch in diesem Jahr rote Zahlen schreiben. Kromer kalkuliert mit einem Defizit von knapp 190.000 Euro. Der endgültige Haushaltsplan wird in der nächsten Gemeinderatssitzung verabschiedet.