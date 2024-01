In Bingen wird am 21. Januar ein neuer Bürgermeister gewählt. Aus diesem Anlass veranstaltet die „Schwäbische Zeitung“ am Montag, 15. Januar, eine Podiumsdiskussion mit den drei Kandidaten Gabriel Hungerbühler, Joachim Kirschbaum und Marco Potas.

Die Gemeinde selbst lädt für Donnerstag, 11. Januar, ab 19 Uhr zu einer Kandidatenvorstellung in die Sandbühlhalle nach Bingen ein. Während dort jeder eine bestimmte Redezeit bekommt und sich vorstellen kann, stellen sich die Kandidaten bei der SZ den Fragen der Redakteure.

Bürger können Fragen stellen

Die Veranstaltung wird ab 19 Uhr live auf der Internetseite „Schwäbische.de“ übertragen. Dabei haben die Zuschauer die Möglichkeit, Fragen an die Kandidaten zu stellen. Diese nimmt die Redaktion per WhatsApp unter 07571/728331 oder per Mail an [email protected] entgegen.