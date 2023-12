Bereits zum 16. Mal findet der Weihnachtsmarkt vor der romantischen Kulisse der Ruine Hornstein statt. Am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Dezember öffnet die Burgruine dafür ihre Tore. An den Marktständen werden Kunsthandwerk und andere weihnachtliche Artikel angeboten. Von der Bühne erklingt musikalisches Programm und man kann sich an einer lebensgroßen Krippe erfreuen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit Bedacht sind die rund 35 Aussteller ausgesucht worden, denn die Veranstalter legen viel Wert darauf, den Besuchern ein vielfältiges und ausgewogenes Warensortiment anzubieten, heißt es in der Mitteilung weiter. Ein Hauptaugenmerk wird dabei auf Kunsthandwerk und andere weihnachtliche Artikel gelegt. Die Besucher können sich auf eine Atmosphäre mit Lichtern und Musik, die Weihnachtskrippe in der Schlosskapelle mit Wessobrunner Stuck sowie allerlei kulinarische Köstlichkeiten freuen. Der Förderverein Ruine Hornstein wird im Holzofen frische Dennetle backen und Rote Wurst anbieten.

An beiden Tagen wird es außerdem ein abwechslungsreiches musikalisches Programm geben. Außerdem wird die Schmiede geöffnet sein und auch den Himmlischen Briefkasten gibt es wieder. Kinder können Gebasteltes, Gemaltes, Wunschzettel oder was sie sonst schon immer Mal dem Christkind sagen wollten in einem Umschlag mitbringen und einwerfen. Die Marktzeiten sind folgende: Samstag, 9. Dezember, von 15 bis 21Uhr und Sonntag, 10. Dezember, von 11 bis 18 Uhr.