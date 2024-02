Vollkornmehl, Spätzle, Nüsse oder Sauerteig gibt es unter anderem in der Alten Mühle der Familie Brükner in Bingen. An Sonntagen, Montagen und Dienstagen ist sie geschlossen - an den restlichen Tagen treffen Kunden bei ihrem Einkauf häufig auf Ursula Brükner.

Die 80-Jährige ist eigentlich bereits seit September 2021 im „endgültigen“ Ruhestand, kann es jedoch nicht lassen, ihrem Sohn und dessen Frau weiterhin mit der Mühle unter die Arme zu greifen.

Wissen selbst angeeignet

Ursula Brükner lächelt und zuckt mit den Schultern, wenn man sie fragt, warum sie immer noch in der Mühle arbeitet. „Klar, ich müsste nicht mehr unbedingt, aber ich arbeite halt immer noch gerne“, sagt die 80-Jährige.

Früher stand es nicht zur Diskussion, ob wir die Mühle weiterführen wollen. Ursula Brückner

In über 49 Jahren habe sie sich ein umfassendes Wissen rund um die Mühle, das Mehl und die zahlreichen Arbeitsschritte angeeignet. Denn seit ihrer Hochzeit im Jahr 1969 sei klar gewesen, wenn ihr Schwiegervater altersbedingt ausfalle, würden sie und ihr Mann die Mühle übernehmen.

Ursula Brükner verkauft Mehl und ihre speziellen Backmischungen in der Bingener Mühle. 2021 wollte sie aufhören, doch dank ihrer Familie hat die Mühle weiter geöffnet. Ursula Brükner verkauft Mehl und ihre speziellen Backmischungen in der Bingener Mühle. 2021 wollte sie aufhören, doch dank ihrer Familie hat die Mühle weiter geöffnet.

Stammkunden treiben sie noch an

„Es ist einfach schön, wenn man im Laden die unterschiedlichen Kunden trifft, darunter auch viele Stammkunden“, sagt Brükner. Ursprünglich habe sie einmal ländliche Hauswirtschafterin gelernt. „Früher stand es aber nicht zur Diskussion, ob wir die Mühle weiterführen wollen“, sagt sie.

Aber es habe auch Spaß gemacht. „Vor einigen Jahren habe ich für den Kommunionsunterricht noch Führungen in der Mühle angeboten“, sagt sie. Es sei schön gewesen, zu zeigen, wie Mehl gemacht wird.

Nur noch Vollkorn-Mehl vor Ort hergestellt

Inzwischen wird nicht mehr jedes Mehl in der Mühle in Bingen gemahlen. Nur noch das Vollkorn-Mehl werde vor Ort hergestellt. „Wir haben eine Kooperation mit einer anderen Mühle, die für uns das Mehl herstellt“, erklärt Sohn Thomas Brükner.

Zur Ernte bringen die Landwirte deshalb jedes Jahr noch das Getreide zu den Brükners, die es dann entsprechend aufbereiten, messen und wiegen und anschließend zum Mahlen weitergeben. „Die Mühle ist einfach zu groß für den Anteil, den wir aktuell noch brauchen“, sagt er.

Kinder steigen in den Betrieb mit ein

Thomas Brükner führt neben der Mühle noch ein Isolationsgeschäft mit insgesamt 13 Mitarbeitern. „Eigentlich haben wir bei einer Fahrradtour mit den Kindern darüber gesprochen, die Mühle weiterzuführen“, sagt seine Frau Marion Brükner. Ihre beiden Kinder seien jedes Jahr begeistert bei der Ernte dabei und fanden die Idee toll. „Sie lernen beide jetzt das Isolierhandwerk“, sagt Thomas Brükner.

Seine Tochter könne es sich jedoch auch vorstellen, später noch Müllerin zu lernen, bereits jetzt habe sie viel von ihrer Oma gelernt. „Wir lassen ihnen da freie Wahl und schauen einfach, wie sie sich entscheiden“, so Brükner.

Für Ursula Brükner steht jedoch fest: Solange sie es noch kann, wird sie weiterhin in der Mühle anzutreffen sein und ihre Mehlmischung für Laugenweckle und andere spezielle Mischungen zusammenzustellen.