Projekt Breitbanderschließung Bingen wird realisiert

Die BLS/Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen mbH & Co.KG und die Gemeinde Bingen weisen in einer Pressemitteilung nochmals darauf hin, dass das Projekt Breitbanderschließung Bingen unabhängig von den getroffenen Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Aufbau eines Nahwärmenetzes durch die BLS planmäßig weitergeführt wird.

Das Förderprogramm verpflichtet die BLS zum Anschluss aller förderfähigen Adressen in dem beantragten Erschließungsbereich. Für eine Versorgung durch den bereitstehenden Netzbetreiber ist es notwendig, dass die Hausanschlüsse über einen Vertrag zwischen dem Eigentümer und der BLS dem BLS-Netz zugeordnet werden können, teilt die GmbH weiter mit. Die Herstellung der Glasfaser-Hausanschlüsse werde komplett gefördert und seidamit für den Grundstückseigentümer kostenfrei.

Aktuell wurde festgestellt, dass es immer noch eine große Anzahl von Eigentümern gibt, die bisher nicht auf das Angebot zur Herstellung eines Glasfaseranschlusses reagiert haben.

Dazu erhalten diese in Kürze ein Erinnerungsschreiben mit dem Vertrag über einen Glasfaser-Hausanschluss, welcher unterschrieben an die BLS zurückgesendet oder im Rathaus Bingen abgegeben werden kann. Allerdings müsse die BLS auch nachweisen, wenn ein Hauseigentümer keinen Glasfaseranschluss eingebaut haben möchte. Dazu befinde sich in den Unterlagen auch eine Ablehnung.

Für dieses Projekt liegt ein Förderbescheid seitens des Bundes und des Landes Baden-Württemberg in einer Höhe von insgesamt 6,5 Millionen Euro vor.

Die Planungsleistungen wurden vergeben und werden aktuell umgesetzt. Das Ergebnis ist eine Ausschreibung der Bauleistungen. Die Veröffentlichung der Ausschreibung ist für Dezember 2023 vorgesehen, um mit den Baumaßnahmen im Frühjahr 2024 beginnen zu können.

Fragen werden unter der Rufnummer 07571/106277 beantwortet sowie auf Email-Anfrage an