Da die zwischen der Gemeinde und dem Investor geschlossenen Verträge die Zustimmung des Gemeinderats vorsehen, wenn mehr als sechs Windräder gebaut werden, musste das Gremium erneut entscheiden. Zuvor holte Bingen im Juli ein Stimmungsbild der Bürger ein, das eindeutig für die größere Variante des Windparks ausfiel. Bürgermeister Jochen Fetzer sagt: „Für mich ist das oberste Credo, dass die Bürger bei unserer Entscheidung mitgehen. Die Bürgerversammlung war eine eindeutige Angelegenheit.“

Das sagen Gemeinderäte

Gemeinderat Tobias Ströbele bestätigt diesen Eindruck: „Ich höre nur Positives aus der Bevölkerung.“ Ein anderer Gemeinderat suchte das Gespräch mit Menschen in Renhardsweiler, einem Ortsteil von Bad Saulgau, wo seit einigen Jahren drei Windräder Strom erzeugen. „Ich habe eine hohe Akzeptanz wahrgenommen“, sagt er.

Mit einem Abstand von 1,7 Kilometern zur nächsten Wohnbebauung übernehme die Gemeinde Verantwortung für ihre eigene Bevölkerung und die aus den Nachbarkommunen übernommen. Der Windpark grenzt an die Gemeinde Langenenslingen an. In Baden-Württemberg gibt es seit einigen Jahren einen planerischen Richtwert von 700 Metern, von dem Kommunen in Einzelfällen abweichen können. „Die Beeinträchtigung für Bingen ist vernachlässigbar“, erklärt Gemeinderat Helmut Rummler die hohe Akzeptanz in der Bevölkerung.

Was zu den Einnahmen bekannt ist

Drei der acht Windräder befinden sich im Hohenzollern-Forst. Zu der Höhe der Pacht, die die Gemeinde für die fünf Windräder, die in ihrem Wald stehen, erhält, machte der Bürgermeister in der öffentlichen Sitzung mit dem Verweis auf eine Vertragsklausel keine Angaben. Bislang war von einer Mindestpacht in Höhe von 28.000 Euro pro Jahr und Windrad die Rede, dieser Betrag wird deutlich überschritten, sagt Fetzer, ohne einen Betrag zu nennen.

So geht es weiter

Im nächsten Schritt (Stichtag November) beteiligt sich der Investor Alterric an einem Ausschreibungsverfahren, in dem nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz die Vergütungssätze für den erzeugten Strom festgelegt werden. Der Baubeginn ist nach derzeitiger Planung für das Frühjahr 2024 vorgesehen, die Inbetriebnahme für das dritte Quartal 2025.

Die acht Windräder mit einer Gesamthöhe von 230 Metern (Nabenhöhe 160 Meter) haben jeweils eine Leistung in Höhe von 4,2 Megawatt. Jedes Windrad erzeugt etwa neun Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr. Der Gemeinderat votierte einstimmig für einen Park mit acht Windrädern.