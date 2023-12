Die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Bingen am 21. Januar ist am Mittwochabend abgelaufen. Es bleibt bei den drei Kandidaten Marco Potas, Gabriel Hungerbühler und Joachim Kirschbaum. Sie wollen die Nachfolge von Amtsinhaber Jochen Fetzer antreten, der im September aus gesundheitlichen und persönlichen Gründen seinen vorzeitigen Rücktritt zum 31. März 2024 angekündigt hatte.

Die öffentliche Kandidatenvorstellung findet am Donnerstag, 11. Januar, in der Sandbühlhalle in Bingen statt. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und im Anschluss bis zur Wahl auf der Bingener Internetseite abrufbar sein. Am Montag, 15. Januar, veranstaltet die „Schwäbische Zeitung“ zudem eine Live-Podiumsdiskussion mit allen Kandidaten, die über die Plattform Youtube übertragen wird.

Marco Potas will Jugendforum errichten

Der erste, der seine Bewerbung für das Amt des Bürgermeisters abgegeben hat, war Marco Potas. Der 34-Jährige arbeitet derzeit für das Regierungspräsidium Tübingen in der Sigmaringer Landeserstaufnahmestelle (LEA) für Flüchtlinge als Leiter der Abteilung Ausländerrechte und Registrierung. Zusammen mit seiner Frau und zwei Kindern wohnt er im Bingener Ortsteil Hochberg.

Der Verwaltungsfachangestellte möchte als Bürgermeister das Brauchtum, die Vereine und Gewerbe stärken. Um Kinder und Jugendliche zu beteiligen, stellt Potas die Errichtung eines Jugendforums in Aussicht. Dem Hochberger sei es zudem wichtig, alle Bingener Teilorte gleich zu behandeln.

Früherer Krautland-Wirt will Vereine stärken

Als zweiter Kandidat gab Gabriel Hungerbühler seine Bewerbung ab. Der 49-Jährige ist Gastronom und wohnt seit seiner Kindheit in Bingen. Der gelernte Augenoptiker arbeitete in der Industrie, ehe er sich der Gastronomie widmete. Unter anderem führte er von 2014 bis zu seiner Privatinsolvenz im Jahr 2020 die Bingener Kneipe Krautland.

Hungerbühler hat bislang noch kein politisches Amt begleitet. Sollte er zum Bürgermeister gewählt werden, hat für ihn der geplante Windpark die größte Priorität. Er will aber auch die Vereins- und Jugendarbeit unterstützen sowie einen neuen Investor für das Nahwärmenetz und geeigneten Wohnraum für Geflüchtete finden.

Polizeihauptkommissar will bezahlbare Energie

Als letzter Bürgermeisterkandidat ging Joachim Kirschbaum ins Rennen. Der 47-Jährige ist seit rund 28 Jahren Polizeibeamter und stammt aus Bingen. Während seiner Zeit als Ortschaftsrat in Laiz sei ihm zum ersten Mal der Gedanke gekommen, Bürgermeister zu werden.

Empfohlene Artikel Bislang zwei Bewerber Bürgermeisterwahl in Bingen: Kandidaten stellen sich der Öffentlichkeit vor q Bingen

Dem Polizeihauptkommissar sei es wichtig, bezahlbare Energie für die Bürger bereitzustellen. Dazu wolle er auch einen neuen Anlauf beim Thema Nahwärmenetz nehmen. Außerdem liege ihm als Vater zweier Söhne die Betreuung der Kindergarten- und Schulkinder am Herzen. Wie auch Potas und Hungerbühler will er die Vereine unterstützen.

Falls bei der Wahl am 21. Januar keiner der Kandidaten die erforderliche Mehrheit der Stimmen erhält, findet am 4. Februar eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen statt.