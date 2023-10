Neue Poststation bietet zusätzlichen Service

Ab sofort gibt es in Bingen eine zusätzliche Anlaufstelle für den Post- und Paketservice: Die Deutsche Post und DHL haben in der Lauchertstraße 14, beim ehemaligen Autohaus Will, eine neue Poststation in Betrieb genommen. Der zitronengelbe Automat mit 62 Paketfächern ist rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche zugänglich. Laut Pressemitteilung der DHL Group bietet die neue Poststation nahezu alle Dienstleistungen an, die Kundinnen und Kunden in den Postfilialen am häufigsten nachfragen.

„Der Kauf von Brief- und Paketmarken ist ebenso möglich wie der Versand von Briefen und Paketen. Auch der Empfang von DHL Paketen ist an der Poststation möglich“, heißt es weiter. Für diesen Service ist ‐ wie bei der Packstation ‐ eine einmalige Registrierung erforderlich. „Die Poststation ist ein Angebot an unsere Kundinnen und Kunden, postalische Leistungen auf für sie möglichst bequeme Weise an zusätzlichen Standorten zu nutzen“, ergänzt Martin Fichtner, regionaler Politikbeauftragter der DHL Group. „An vielen Stellen erleichtern Automationslösungen uns bereits das alltägliche Leben, seien es Geldautomaten, Ticketautomaten oder DHL Packstationen“, so Fichtner.

Die Poststation hat einen Touchscreen und ist intuitiv bedienbar. Integriert sind außerdem ein Briefkasten sowie Paketfächer. Brief- und Paketmarken können an den Poststationen bargeldlos mit allen gängigen EC-Karten, mit Visa- und Master Card sowie mit Google Pay und Apple Pay gekauft werden. Zusätzliche Kosten sind damit nicht verbunden.

Des einen Freud´, des anderen Leid: Im Ort regt sich nun die Sorge, dass die bisherige Postfiliale der neuen Technik zum Opfer fallen und geschlossen wird. Das wird von Pressesprecher Marc Mombauer auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ jedoch dementiert. „Nein, eine Schließung ist nicht angedacht“, teilt Mombacher mit und verweist nochmals darauf, dass es sich mit der Poststation um eine „zusätzliche Anlaufstelle für Post- und Paketservice“ handelt.